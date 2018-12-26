中国城市品牌（县级市）百强榜试发布

人民网北京12月26日电 12月26日，由人民日报社和中国品牌建设促进会指导，人民日报《中国城市报》社主办的“2018中国城市品牌评价排名试发布（县级市）”在人民日报社举办。

为落实国家经济类重大研究项目“品牌价值提升工程”，国家城市品牌评价项目组、人民日报《中国城市报》社根据《品牌评价 城市》国家标准，以及国家统计局、国家信息中心和有关部委数据，对全国375个县级市37大项数据进行标准化处理，计算出城市品牌影响力指数，发布前100名城市名单。

据中国品牌建设促进会理事长、国际标准化组织品牌评价技术委员会顾问组主席、原国家质检总局副局长刘平均介绍，2016年，国家财政部、国家质检总局批准设立了经济类重大研究项目“品牌价值提升工程”。在中国品牌建设促进会的指导下，人民日报《中国城市报》、中国标准化研究院等机构共同组建了国家城市品牌评价项目组，以国际共识的品牌评价“五要素”理论为核心，研制了《品牌评价 城市》国家标准，2017年底经国家标准委批准正式颁布实施。2018年5月，《中国城市报》社对中国品牌城市（地级市）评价进行了试发布，得到社会各界的普遍认可和高度关注，有的城市还将提升城市品牌价值列入本级党委、政府的重要内容。地级市、县级市的城市品牌评价发布工作，将为建立科学、公正的国际城市品牌评价发布机制进行了探索与实践，有利于城市竞争力的提升和人民生活质量的提高，为全球建设和谐宜居、富有活力、各具特色、绿色发展的城市做出积极贡献。

刘平均指出，国家城市品牌评价项目组将以绿色发展为主要评价指数，陆续发布地级市、县级市、特色小镇品牌榜。今后，一方面，我国将培育一批国际知名的地级市、县级市、特色小镇；另一方面，将积极推动成立中国文旅品牌集群，培育历史文化景区和自然生态景区区域品牌，推动我国城市建设和旅游发展。以城镇、绿色发展和历史文化为核心打造国际旅游品牌是我国第三产业发展的方向。

中国能源汽车传播集团董事长何伟表示，“郡县治，天下安”。县级市是区域发展的基石，是城乡要素交流最频繁的地区，也是城市辐射农村、农村接受城市文明的主要场所。发展好县级市，乡村振兴就有了希望，城乡融合发展就有了基础。中国城市品牌百强榜反映了城市品牌综合实力，不仅激励城市讲好品牌故事、传播品牌价值，更要继续争当高质量发展的排头兵。

人民日报《中国城市报》社总编辑杜英姿宣读了中国城市品牌评价排名试发布（县级市）百强榜单。人民日报海外版原总编辑詹国枢主持了发布会。

刘平均、詹国枢、何伟、杜英姿上台，共同为中国城市品牌研究院揭牌。

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