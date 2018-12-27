2018中国品牌论坛在京举行

本报北京12月26日电 （记者张炜、钱一彬）激发创新动力，建设品牌强国。由人民日报社主办的2018中国品牌论坛26日在北京举行，本届论坛主题为“改革新动力，品牌新未来”。
全国政协副主席辜胜阻在致辞时强调，品牌是企业的灵魂，是国家竞争力的综合体现，也是参与全球竞争的重要资源。品牌建设不仅关系到微观企业的发展层次，更关系到宏观经济的质量和效益。必须加快品牌建设，助力中国制造业实现从“中国产品”到“中国品牌”再到“世界品牌”的转变。要统筹品牌建设与发展的制度设计，不断优化品牌发展的制度环境；要坚持创新驱动，推动企业技术创新和模式创新；要强化企业以质量和信誉为核心的品牌意识，夯实品牌建设的质量基础；要提升品牌的文化内涵，增强市场对中国品牌的文化认同；要提高企业国际化水平，提升中国品牌国际化竞争力；要重视媒体对中国品牌的传播作用，讲好中国品牌故事。
人民日报社社长李宝善致辞指出，生产决定消费，生产力水平决定消费水平。一个国家的经济发展，根本上要靠供给侧推动。一次次科技和产业革命，带来一次次生产力跃升，创造出全新的产品和消费体验，形成前所未有的供给能力，而市场则以波澜壮阔的交易生成进行回应，由此推动经济发展。在消费升级的大趋势下，在日益激烈的市场竞争中，如何实现“中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，中国产品向中国品牌转变”，是无法回避的时代课题，是一道必须迈过的坎。为此，他提出三点建议：提高“品牌强国”的认识站位；增强“品牌兴企”的行动自觉；强化“品牌为民”的责任担当。
人民日报社总编辑庹震主持开幕式。国务院国资委副主任、党委委员徐福顺，国家市场监督管理总局党组成员陈钢出席开幕式并致辞。
中车、伊利、格兰仕、蚂蚁金服、五粮液、京东等近百家知名企业负责人，以及中国国际经济交流中心、中国品牌建设促进会等单位的专家学者共300多人齐聚一堂，围绕改革开放40年品牌发展历程，共商品牌建设良策，共绘品牌发展远景，为“品牌大国”向“品牌强国”跨越聚合力、增动力、添活力。本届论坛还启动编制中国品牌发展指数，公布了“新时代品牌强国计划”新入选企业，同时发布了新书《中国品牌强中国》。
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