全国工商联十二届二次执委会议举行

本报北京12月26日电 （记者杨昊）全国工商联十二届二次执委会议今日在北京举行。会议深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真学习贯彻庆祝改革开放40周年大会、中央经济工作会议和习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，总结2018年工作，部署2019年任务。全国政协副主席、全国工商联主席高云龙出席会议并代表常委会作工作报告。
高云龙强调，全国工商联将着力贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，引导民营企业积极参与“三大攻坚战”，努力实现高质量发展，引导民营企业家自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范，加快推进工商联各项改革，创造一流工作机制，打造特色工作品牌，以促进“两个健康”的优异成绩，为决胜全面建成小康社会作出积极贡献。
会上还发布了《中国民营企业社会责任报告（2018）》《中国民营企业劳动关系报告》和《民营经济40年发展历程和经验研究报告》。
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