人口不到江西全省的13%，经济总量、财政收入分别占全省的24%、23%；GDP、规上工业增加值、财政总收入等主要运行指标增速均高于全省平均水平，其中GDP增速连续18个月领跑中部省会城市——南昌有理由自豪！

但是，生产总值分别约占周边省会城市武汉、长沙、合肥的40%、50%、70%，目前全市产值50亿元以上的规上工业企业仅17户，超100亿元的企业仅9户——南昌怎么坐得住？

“荣誉和成绩属于过去，我们真是等不起、坐不住呀！”江西省委常委、南昌市委书记殷美根说，在南昌市召开省委常委会，专题研究“大南昌都市圈建设”，这在南昌市历史上是第一次。南昌必须发挥引领作用，展现担当作为，奋力昂起江西发展的龙头！

传统与现代齐飞，一二三产业并举，龙头舞起来，要补好短板强产业。

今年9月，在南昌小蓝经开区，广泛应用在光通信、光互联、光存储领域的高性能垂直腔面发射激光器实现商业量产，首条柔性生产线正式上线。江西德瑞光电技术有限责任公司董事长李春勇说，这一器件在智能安防、AR和VR领域将有广泛应用，实现了江西工业领域在半导体激光器芯片上零的突破。

电子信息产业的这一次小突破，背后承载的是南昌在新兴产业上的雄心。除了食品、纺织服装、材料制造等特色优势传统产业外，电子信息和汽车、生物医药、航空装备一道，已列入南昌四大战略性新型支柱产业。今年三季度，全市三次产业结构比优化为3∶52∶45，工业主导地位进一步夯实，高技术产业增加值增长18.2%；自去年6月以来，规上工业增加值总量和增幅连续17个月保持全省第一。

创新引领，扩大开放，变“不沿边不沿海”的劣势为“近边近海”优势。

始建于1936年的南昌向塘火车站，如今成了江西走出去新通道的起点。今年5月，总价值375万美元的鞋类、医疗器械、LED显示屏等货物，从全国各地汇聚向塘，转发莫斯科。这标志着中欧（南昌—莫斯科）班列开始常态化开行。

目前，南昌已开通至深圳盐田港、宁波舟山港、福州江阴港、厦门港4条海铁联运货运班列；开行了南昌—河内、南昌—莫斯科国际直达货运班列；南昌昌北国际机场旅客吞吐量突破千万，通航国内外68个城市，开通航线127条。

VR产业打开了南昌对外交流合作的新窗口——2018年世界VR产业大会共吸引了30多个国家和地区的数百家企业参加，签约协议和项目157个，投资总额超600亿元。预计今年全市实际利用外资总额突破2000亿元，增幅超20%。

龙头昂起来，后劲儿如何更足？答案是探索区域融合发展，让全身跟着动起来。

日前，江西省委领导、省发改委领导多次协调省直有关部门和九江、抚州、宜春、上饶和赣江新区主要负责同志齐聚南昌，共商设施联通、产业融合、一体化发展大计。

与南昌加强对接，突出国家运输走廊与城际走廊的联动布局——九江将与南昌优化航空枢纽的分工协作，通过全国性铁路枢纽和沿江开放的水运枢纽建设，形成服务长江中游地区、面向全国的综合交通枢纽。加速昌抚一体化发展，城际铁路建设、昌抚合作示范区建设、昌抚产业发展基金，也正加紧谋划。

“‘龙头’昂起来，南昌有这个底气。”南昌市长刘建洋表示，南昌产业基础扎实，农业资源富集，科教实力雄厚，只要真抓实干，南昌的明天一定会更美好。

《 人民日报 》（ 2018年12月27日 10 版）

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