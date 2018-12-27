2017年高新区贡献全国35%的研发投入

本报北京12月26日电 （记者赵永新）记者从26日在京召开的国家高新区建设30周年座谈会上获悉：2017年国家高新区GDP总和达9.52万亿元，占我国国内生产总值的11.5%，成为我国国民经济发展的重要支撑和增长极。
建设国家高新区是党中央、国务院为推进我国改革开放、加快经济体制和科技体制改革做出的重大战略部署。自1988年5月10日国务院批准建设我国第一个国家高新区——北京市新技术产业开发试验区（中关村科技园区前身）至今，国家高新区达到168家，成功探索出科技与经济紧密结合的有效途径，在体制机制创新、科技创新、产业发展等方面取得显著成效。
据科技部党组书记、部长王志刚介绍，2017年国家高新区聚集了高新技术企业5.2万家，占全国的38.2%；企业研发经费支出6163.9亿元，占园区生产总值的6.5%，是全国研发经费支出与国内生产总值比例的3.1倍；国家高新区企业共设立境外研发机构994家。
又电 （记者吴月辉）《国家高新区创新能力评价报告（2018）》日前发布。报告由科技部火炬高技术产业开发中心和中国科学院科技战略咨询研究院中国高新区研究中心联合编写。
今年是国家高新区设立30周年。报告显示，高新区内的国家重点实验室、国家工程实验室、国家工程研究中心等国家级科研机构约占全国的2/3，企业研发人员全时当量占全国企业的近一半。2017年，高新区贡献了全国35%的研发投入，企业研发投入强度达到2.01%，与我国上市公司2017年的平均研发投入强度相当。其万人发明专利申请数、授权数和拥有数为全国平均水平的7倍以上。
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