打击防范文物犯罪成果展开幕

本报北京12月26日电 （记者王珏）26日，由公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家文物局等联合主办的“众志成城 守护文明——全国打击防范文物犯罪成果展”在国家博物馆开幕，这是近年来打击防范文物犯罪成果的首次大规模集中展示。展览以各部门联合打击防范文物犯罪的重要举措和取得的辉煌战果为主线，展出新石器时代至明清时期的青铜器、玉器、金银器和瓷器等珍贵文物750余件。
本次展览由“文物屡蒙殇”“向文物犯罪亮剑”“警钟长鸣 共筑钢铁长城”三部分组成，旨在让社会大众更加深入了解文物的历史与艺术价值，增强法治观念和文物保护意识，营造全社会共同参与文物安全工作的良好氛围。近年来，公安部、最高人民法院、最高人民检察院和国家文物局密切配合，建立联合长效机制，严厉打击和依法惩处文物犯罪，取得显著成效。公安部持续部署专项行动，今年截至11月30日，已侦破案件851起，打掉犯罪团伙173个，抓获犯罪嫌疑人1476名，追缴文物6877件（套）。
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