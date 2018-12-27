西藏出台支持民营企业发展十条

本报拉萨12月26日电 （记者鲜敢）近日，西藏自治区司法厅印发《关于支持民营企业发展的十条意见》，从保护民营企业合法权益、涉企“放管服”、加强涉及民营企业的行政执法监督等10个方面服务和促进民营经济健康发展，发挥司法行政职能作用，为民营企业发展营造良好法治环境。

“十条意见”将采取的措施主要有：加快完善民营企业权益保护制度机制；营造有利于民营企业发展的政策环境；深化涉企“放管服”改革；开辟民营企业员工法律援助“绿色通道”；健全民营企业矛盾纠纷诉前化解机制；完善民营企业行政执法投诉举报制度；加强涉及民营企业的行政执法监督；开展法律服务民营企业公益活动等。

《 人民日报 》（ 2018年12月27日 10 版）

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