两岸确认2019年春节加班等航空运输安排

本报北京12月26日电 （记者赵展慧）26日，记者从中国民航局获悉：两岸民航主管部门联系人于近日经过多番书面和电话沟通，就2019年春节加班事宜和具体安排进行了确认。

双方同意，两岸航空公司可在2019年1月22日—2月19日期间安排春节加班。即各方北京10班、浦东168班、广州12班、深圳23班、杭州43班；上海虹桥机场及台北松山机场春节期间不安排两岸加班，运营上海虹桥机场或台北松山机场两岸航线的航空公司可分别将春节加班包机安排至上海浦东机场和桃园机场。双方同意，将全力保障两岸所有航空公司所提600多班两岸春节加班安排，最迟于2019年1月10日前按沟通方案完成批复。

《 人民日报 》（ 2018年12月27日 06 版）

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