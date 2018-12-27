本报北京12月26日电 （记者程龙）国台办发言人马晓光26日在例行新闻发布会上应询指出，习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话，为新时代对台工作和两岸关系发展指明了方向，顺民心、得民意，将鼓舞两岸同胞携手同心，推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程。

马晓光说，习近平总书记的重要讲话，在改革开放40年的历史大背景下，回顾总结了对台工作取得的成果，高度评价了两岸关系发生的历史性变化、实现的历史性跨越；深刻阐述了中央对台方针政策及在两岸关系重大问题上的态度立场，指出实现祖国完全统一是全体中华儿女共同心愿，是中华民族根本利益所在；表明我们坚持一个中国原则和“九二共识”，巩固和发展两岸关系和平发展的基础的鲜明态度；宣示反对和遏制“台独”、维护国家主权和领土完整的政治决心和强大能力；强调深化两岸经济文化交流合作、造福两岸同胞的真诚善意，体现了“以人民为中心”的对台政策理念。

马晓光应询介绍了“2018台北上海城市论坛”的情况。他说，“双城论坛”自创办以来取得了一系列积极成果，今年在台北举行，以“循环经济”为主题，签署了3项交流合作备忘录，进一步增进了两市民众的亲情和福祉。这充分表明，只要对两岸关系和两岸城市交流的性质有正确认知，两岸城市交流合作就能够行稳致远，展现广阔前景。马晓光表示，我们对两岸城市交流一直秉持积极开放态度，在对两岸关系性质和两岸城市交流性质有正确认知的基础上，欢迎台湾更多县市参加两岸交流合作，共同为两岸同胞福祉打拼。

针对个人所得税法相关问题，马晓光应询表示，据了解，将于2019年1月1日正式实施的个人所得税法实施条例，对境外人士包括台湾人士境外所得税问题作出了进一步放宽的优惠安排，台湾同胞可以享受这些新的规定。他指出，在新一轮改革开放进程中，大陆的营商环境将进一步优化，台资企业面临更广阔发展空间，在大陆投资、生活、就业、创业的台胞也将享受到更好的条件和待遇。

有记者问及大陆赠台大熊猫“团团”“圆圆”相关问题，马晓光应询指出，向台湾人民赠送大熊猫，是大陆方面主动提出的善举，是为了融洽两岸同胞感情，增进两岸同胞相互了解。我们将一如既往就大熊猫保育工作开展两岸交流合作。“团团”“圆圆”进入台北动物园已10年，受到台湾同胞特别是小朋友的喜爱；它们的第二代“圆仔”也5岁了。许多台湾同胞很关心“圆仔”繁育后代的事，大陆同胞也很关心。两岸专家正积极开展技术交流和评估，探讨后续繁育合作事项。

发布会上，马晓光还应询介绍了“31条惠台措施”等事项。

《 人民日报 》（ 2018年12月27日 06 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)