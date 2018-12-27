中国故事可以讲得更精彩

当下，比利时和其他欧洲国家都刮起了强劲的“中国风”，学汉语、说汉语还成为新时尚。在布鲁塞尔，几乎每周都有中国文化活动举办。丰富多彩的文化活动增加了中国在欧洲的“能见度”，拉近了欧洲民众与中国的时空距离，也潜移默化地增加了欧洲人对中国的认知。

布鲁塞尔中国文化中心堪称比利时乃至整个欧洲民众感受中国文化的“中国之家”。自从2015年揭牌以来，组织的各类文化交流活动做得有声有色，充分、立体地展示了中国形象。我是中国文化中心的常客，经常会参加那里定期举办的“文化体验日”“中国电影之夜”等特色活动，现在很多活动都十分接地气，并在内容和形式上不断创新。

今年5月25日，该文化中心举办了一场别开生面的“故宫体验之夜”活动，活动最吸引人的是趣味十足的故宫知识有奖问答环节。签到处给每人发一张关于故宫的问卷，观众受到吸引会认真观看纪录片《故宫》，在展览现场“探宝”，答对所有题目还能领取精美小礼品。这类文化活动就很有创意，调动起了大家的浓厚兴趣，增加了对展品的关注和认知。越来越多的文化活动通过不同载体和渠道，让欧洲民众对中国的认知比以前更具象、更客观。

现在很多欧洲政要或企业精英很注重中国文化的修养，他们喜爱并研读起了《论语》《道德经》等经典，越来越多的人渴望了解传统中医、太极拳等养生之道，还有不少人对中国独特的制度优势以及当代中国的发展进程有着浓厚兴趣。历经40年改革开放的快速发展，中国不缺少值得讲述的精彩故事，需要的是更精彩的讲述。

为此，要加大对中国传统文化价值理念和当代中国文化元素的传播。今年在欧洲多地举办为庆祝中国改革开放40周年巨变的各类展览就是一个很好的例子，观众通过展出的一张张生动图片看到一个全新的中国形象。

为了让中国文化从简单“走过来”到深入“走进去”，还要加大创新形式，把中国故事用欧洲人喜闻乐见的表达方式演绎得更精彩，做到既接地气又国际化。中国文化活动也应该深入到中小城市和乡村，那里的居民很多没有去过中国，更需要近距离“触摸”中国。

（作者为《走进比利时》杂志总编辑，本报驻比利时记者任彦采访整理）

《 人民日报 》（ 2018年12月27日 23 版）

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