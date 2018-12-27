原标题：春运机票预订热度上升 部分航班节前全价经济舱机票售罄

民航出行数据研究中心发布2019年春运出行预测：春运机票预订热度上升

部分航班节前全价经济舱机票售罄

民航出行数据研究中心昨日发布的《2019年民航散客春运出行预测报告》显示，春运临近机票预订热度上升，难买航线最早提前49天预订，已有部分航班全价经济舱机票售罄。选择中转方式返乡，机票平均价格最多能节省65%左右。

《2019年民航散客春运出行预测报告》显示，春运机票预订热度上升，春运高峰已有所显现；去程阶段，春节前两天腊月二十九（2月3日）达到高峰；返程阶段，有两个出行小高峰，正月十一（2月15日）与正月十八（2月22日）。

据监测数据显示，春节前一周内，深圳-海口直飞航班全价经济舱已经售罄，仅有部分中转全价经济舱有余票；腊月二十九北京至海口还有经济舱9.9折机票。北京-佳木斯多个航班全价经济舱也已很难买到。海口-北京、三亚-北京航线的提前预订天数分别达到32天、29天。民航出行数据研究中心提醒广大旅客，不仅要抓紧买去程，还需为回程早做准备。

由于航线热度、航班数量等多种因素，让直飞回家的机票不好买。《出行预测报告》显示，春运期间，部分旅客选择通过中转方式回家的趋势上涨。统计显示，去程中转热度最高城市为西安、北京、昆明，而返程中转热度最高城市为北京、成都和上海。中转不仅可以顺利回家，而且中转航线的平均价格普遍低于直飞航线。如北京飞往拉萨中转西安的航线，中转机票平均价格比直飞机票平均价格节省达65%。

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两岸确认2019年春节加班等航空运输安排

今日，中国民航局表示，为满足两岸旅客春节出行，特别是台湾同胞返乡过节的需求，两岸民航主管部门联系人于近日经过多番书面和电话沟通，就2019年春节加班事宜和具体安排进行了确认。

经确认，双方同意两岸航空公司可在2019年1月22日-2月19日期间安排春节加班。考虑到两岸航空运输实际情况，大陆个别繁忙机场设有上限，即各方北京10班、浦东168班、广州12班、深圳23班、杭州43班；上海虹桥机场及台北松山机场春节期间不安排两岸加班，运营上海虹桥机场或台北松山机场两岸航线的航空公司可分别将春节加班包机安排至上海浦东机场和桃园机场。

双方同意，将全力保障两岸所有航空公司所提600多班两岸春节加班安排，最迟于2019年1月10日前按沟通方案完成批复，以利各家航空公司开展相关服务保障工作。（记者 蔺丽爽）

(责编：杨曦、仝宗莉)