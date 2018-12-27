携号转网政策红利要落到实处

“不用换手机号，就能更换不同的基础电信运营商！”

12月2日，人民日报法人微博发布消息称，天津、湖北、云南、江西、海南等5个携号转网试点省市开始实施新办理流程，用户通过短信查询是否具有携号转网资格并申请授权码，就可到转入方的运营商营业厅办理该业务。该消息获得近4万次转发和3.35万条评论，成为当天的热门话题。

携号转网新政，用户高度关注。政策有何新特点，落实中存在哪些难点和问题？本报记者展开调查。

办理流程简化

隐形门槛仍在

“早就想换了！信号差，网速差，室内接不到电话，打开网页都很卡！”

“要是开放携号转网，我一定把手机号转走，老用户没有优惠活动，话费比别人高出一大截！”

“终于能和现在的运营商说再见了！每天都收到广告信息，还不能退订，真是烦人！”

携号转网，就是手机用户在不更换号码的情况下，更换不同的基础电信运营商。一些运营商服务意识不强，信号差、网速慢、资费高、捆绑多，成为用户“投奔”新运营商的理由。

“随着智能手机的不断普及和移动互联网的快速发展，手机号码已经突破通信范畴，成为人们生活、工作中的一个重要标识。更换手机号码不仅要通知所有亲友同事，还需要解绑银行、微信、支付宝等相关联的各种线上线下应用，成本非常高。当前，用户对手机号码的依赖性越来越强，携号转网的需求也不断增强。”中国信通院业务与网络研究部副主任黄荷仙分析。

12月1日实施的携号转网新政，在办理流程上进行了简化。一是携号转网资格查询更便捷准确，可以通过发送短信、登录手机营业厅、网上营业厅查询；二是大大提高了携转效率，办完业务后的生效时间从原来的当天晚上10点后提速到1小时内。

但是，一些运营商利用明文规定，暗设“隐形门槛”：例如，办理携号转网，需要满足没有未到期绑定业务的条件。有用户反映，一些地方的运营商以“送福利”为名，在未获得用户许可情况下，为用户办理需要长期绑定且无法提前解绑的业务，导致用户因为不符合条件而转网失败。

“携号转网存在隐形门槛，挡住了许多有意愿的用户。办理流程繁琐，也遭到了用户‘吐槽’。目前，电信运营商的服务已经高度同质化，如果不提升服务质量，用户很难通过携号转网得到更多实惠。”中国人民大学新闻学院教授匡文波认为。

提升服务意识

尊重用户选择

2017年1月，工信部印发《信息通信行业发展规划（2016—2020）》，明确提出“推动移动电话用户号码携带服务在全国范围内实施”的工作目标，预计于2020年逐步向全国用户开放号码携带业务。

早在2010年11月，工信部已在天津、海南启动第一批携号转网试点；2014年9月，新增江西、湖北、云南三个试验省份，正式面向用户启动号码携带试验。工信部数据显示，截至2016年12月底，在试点的5个地区中使用了携号转网服务的用户约48万。在湖北，自试点以来，已有26万个手机号码成功转网，但同期全省共有5000多万手机用户，成功携号转网的用户仅占0.5%左右。

试点8年来，携号转网为何呼声高成功少？一方面，携号转网存在一定门槛，用户需满足非170、166等特殊号段，已办理实名制登记，和运营商结清账单，没有绑定未到期业务等要求；另一方面，运营商系统间和第三方平台需要协调，用户即使办理成功，也可能面临无法使用定制机、无法使用第三方平台存缴话费、影响接收手机验证码等问题。

2017年7月，工信部发布对十二届全国人大五次会议第1426号建议的答复，称将进一步推动开展VoLTE（基于4G网络下的通话技术）号码携带技术试验，推动第三方平台改造和系统内外协调，优化受理流程，加强监督检查。

北京大学信息科学技术学院教授陈江认为，VoLTE等新场景、新技术的应用，增加了号码携带问题的复杂性，但也绝不是无解。对运营商和相关互联网服务提供者来说，修改代码导致软硬件负担也不算大。总体说来，携号转网在技术上并没有太大难点。

“携号转网对用户而言是一件好事，整个通信行业需要做的就是把这项工作做好。对于运营企业而言，应充分认识携号转网的服务本质，积极主动做好系统改造、网络改造、流程优化、服务提升，尊重用户自行选择的权利，不利用携号转网开展不正当竞争，也不自行抬高门槛，给用户设置障碍。”黄荷仙说。

“引入NPDB（号码携带数据库）服务器，用于存放号码携带相关数据，并使其具有足够的吞吐量和可靠性，对新系统是至关重要的。而用户更换运营商非常便捷，将极大促进运营商的良性竞争，此外还有利于提升个人信息的安全性。”陈江对号码携带带来的服务升级表示乐观。

《 人民日报 》（ 2018年12月27日 14 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)