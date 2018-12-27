全国政府网精简至1.8万余家

本报电 （记者吴姗）全国政府网站运行总数从2017年的2.8万家精简至1.8万家。相比2015年，超70%已完成平台和资源的整合迁移。总体上，政府网站建设管理进入集约化、标准化、规范化阶段，向能办事、办成事、少跑腿迈进一大步。这是记者从日前召开的2018数字政府建设论坛暨第十七届中国政府网站绩效评估结果发布会上获悉的。

该评估由工业和信息化部下属中国软件评测中心主办。此次对937家政府网站的综合评估显示，各部委网站、32个省级、273个副省级城市、省会城市、地级城市，以及96%被抽查区县，均通过政府门户网站开通了重点领域信息公开专栏；32个省级政务服务平台、半数以上部委网上政务服务大厅上线，各地市、区县政府门户网站实现与省级政务服务平台链接；同时，网站新技术新媒体应用加快，省级、地市级政府网站移动应用开通率超80%。

此次评估也暴露出政府网站建设中不少问题。网站整体发展不平衡问题凸显，呈“阶梯式”发展特征；网站在政务公开深度和质量、办事服务内容实用性、回复网民问题质量等方面，也有待提高。比如，某市政府门户网站500余条网民留言长期“处理中”；网站在集约化和检索等平台功能上，仍需优化。超七成网站尚未建设全平台统一的信息资源库，超九成网站检索结果不准确，仅少数能实现“搜索即服务”。

此外，软件评测中心还围绕“数字政府”在数据共享、应用渠道、服务内容以及拓展外延等方面建设情况，开展了评估工作并形成10本系列调查研究报告。包括政务信息系统整合和信息资源开放共享、省级移动政务建设、省市级政务服务电话热线、央企网站信息公开等方面调查报告，以及社会救助和社会福利、扶贫、医疗卫生、环保四大社会公益事业领域政府信息公开情况调查评估报告等。

其中，数字区县建设水平调查评估系首次统计、首次公开，英文版政府网站建设情况调查首次被作为专项考核。第三方参与探索衡量数字政府建设发展水平评估标准的积极信号正在释放。

《 人民日报 》（ 2018年12月27日 14 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)