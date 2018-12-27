堵住互联网红利的“失信漏勺”

紧紧抓住“网络诚信建设”这一“牛鼻子”，法治与德治并举、线上与线下联动，才能筑牢风清气朗的网络世界，才能让互联网发展拥有更加美好的明天

近年来，我国互联网领域发展数据快速刷新：网民规模超8亿，互联网普及率逼近六成……发展速度背后，质量同样令人骄傲：

日常生活更为便捷，通信交流更畅通，信息获取更方便，在家里指尖轻点，就可远程购物、远程学习、远程就医；社会治理更为高效，“互联网+政务服务”让“网上政府”逐步走向智能化、精准化和科学化；市场创新更为活跃，从迭出爆款的新媒体到热点不断的网络综艺，从如火如荼的电子商务到改变生活的共享经济，互联网土壤正孕育更多的奇思妙想……

人类发展技术的初衷之一，就是为了让生活更幸福；但中立性从来就是技术的基因，利弊转换之间，关键在人。即便是为社会带来汩汩正能量的互联网技术也面临着缺诚之弊、失信之忧。

应当看到，在互联网环境中，空间被弱化，虚拟性增强，熟人社会被陌生人社会取代。没有了“望闻问切”，甚至没有了“见字如面”，缺诚失信的问题，成了互联网发展红利的“漏勺”。于是，有的不法分子盗用他人社交账号，利用信任诈骗钱财；有的商家不在商品质量上下功夫，而是通过虚假广告疯狂刷单来伪造好评；有的媒体利字当头，一味求快，未经调查核实发布不实信息，导致新闻时有“反转”等等。

如何堵住互联网红利的“失信漏勺”？关键在治。

法者，治之端也。近年来，国家加大立法力度规范网络诚信。《中华人民共和国网络安全法》要求用户在法定情形下提供真实身份信息，让造谣等乱象有迹可查，宣示互联网不是法外之地，不当言行必须承担法律责任。即将施行的电子商务法，也将对不实评价、恶意炒信等行为加强治理，助力建设诚实信用、公平公正的电商市场生态环境。

今年10月，国家网信办会同有关部门，针对自媒体账号存在的谣言、标题党等乱象，开展集中清理整治，依法依规全网处置自媒体账号近万个。由此，不少互联网平台加强内部管控，更加主动、更加严格查处平台内的不诚信问题。

多措并举之下，违法成本提高，违法行为锐减，网络环境持续净化，互联网发展红利的有效释放进一步得到保障。

除了在立法、执法、管理等层面加大力度、补上漏洞，还应当重视网络风气的“德治”。诚信，不但是社会的共同准则，也应当是个人的价值选择。在网络这个虚拟空间中，诚信同样犹如阳光空气般不可或缺，“人无信不立”应当是全体网民的基本共识。而互联网的“德治”，最终将会映射到现实生活中，形成良性循环。

日前，以“网络诚信 美好生活”为主题的2018中国网络诚信大会在人民日报社举行，旨在加强互联网行业自律，推进网络诚信建设，营造诚实守信的良好氛围。紧紧抓住“网络诚信建设”这一“牛鼻子”，法治与德治并举、线上与线下联动，才能筑牢风清气朗的网络世界，才能让互联网发展拥有更加美好的明天。

《 人民日报 》（ 2018年12月27日 14 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)