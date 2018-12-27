用创新驱动中医药现代化

12月22日，2018年第十届全国中医膏方交流大会暨第十二届冬至阿胶滋补节在山东东阿县开幕。900余名业内专家、企业家汇聚一堂，探讨用创新驱动中医药现代化的策略和路径。

传承弘扬阿胶养生文化

“冬至阿胶滋补节”至今已举办12届，是中国中医药行业内颇具影响力的年度盛事。国家非物质文化遗产东阿阿胶制作技艺代表性传承人、东阿阿胶总裁秦玉峰表示，“东阿阿胶作为行业领军企业，一直坚持以振兴中医中药、弘扬民族文化为己任，始终奉行‘寿人济世’的使命，着力传承弘扬阿胶养生文化，匠心打造极致品质的好阿胶。”

多年来，东阿阿胶在保护、发展、传承、弘扬方面做了大量工作，吸引更多具有现代生物学、医学背景的高级人才加入东阿阿胶制作技艺传承行列。

近年来，中医药在常见病、多发病、慢性病及疑难病症、重大传染病防治中的作用正在逐步彰显。东阿阿胶通过现代科学研究证实了阿胶的补血、抗衰老、美容、备孕保胎等传统功效，并发现了防治细颗粒物造成的肺功能损伤、治疗地中海贫血等新功效。秦玉峰说：“未来，东阿阿胶将持续推进科技创新，研究阿胶新功效，开发阿胶新产品。阿胶作为民族优秀文化和中医药瑰宝，理应由全民族和全社会来共同传承、保护和分享。”

推动中医药现代化

近年来，随着中医药产业的巨大市场空间进一步激发，相关企业也将迎来更大发展机遇。

在秦玉峰看来，发展中医药事业就应当遵循中医药发展规律，坚持继承和创新相结合，保持和发挥中医药特色和优势，运用现代科学技术，促进中医药理论和实践的发展。

“我们要牢牢地把握当前中医药振兴发展‘天时、地利、人和’的大好时机，把传承作为首要任务，把创新作为第一动力。切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好。”中华中医药学会会长王国强说。

中医药是中华民族的瑰宝，推动中医现代化、标准化，将擦亮中医药这张中国“国家名片”。“提高质量标准及整体研究水平，在临床保健、临床治疗和康复中发挥自己应有的作用，加速推进中医药走向国际是我们重要的任务。”中国工程院院士张伯礼说。

日前，东阿阿胶与韩国人参公社（正官庄）签署战略协议，联合开发中医药国际市场。阿胶在日、韩、东南亚等国际市场备受消费者欢迎，据介绍，阿胶已被列入日本药局方外生药目录，日本厚生劳动省医药食品局承认的含有阿胶的汉方制剂有温经汤、黄连阿胶汤、炙甘草汤等6种，其中，温经汤、炙甘草汤、猪苓汤被收录入日本医保。

《 人民日报 》（ 2018年12月27日 15 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)