村民种文旦 吃上生态饭

近日，浙江省玉环市清港镇垟根村成了文旦的海洋，金灿灿的文旦果从枝头垂了下来，预示着又是一个丰收年。客商早已云集在村庄里，和果农们商谈着采购价格。

今年玉环气候适宜，素有“中华第一柚”之称的3万多亩文旦迎来大丰收，预计产量将达2.76万吨。看着挂满枝头的文旦，果农们脸上乐开了花。

享有“文旦第一村”美誉的垟根村，以发展文旦特色产业为依托，使昔日的穷山村，变成了布满绿色的黄金宝地。35年前的垟根村，靠种杂粮、番茄，亩收入最多也只有200元左右。35年后的今天，村民仅种植文旦一项，户均收入就达到6万多元，人均收入1万多元，家家建起了小洋楼，过上了小康生活，实现了电气化。

为助力文旦生产，推动垟根村种植业、旅游业协同发展，国网浙江玉环市供电有限公司着力打造高标准、高质量、高融入度的农村电网工程，在升级电网过程中，通过线路整治以及建设环境友好型农村电网，将原先密密麻麻的“蜘蛛网”一扫而光。打造出了一条融入柚乡特色的“柚香古韵精品台区带”，不但解决了困扰多时的农村电线乱拉现象，也为乡村发展注入强大的电能动力，保障了农业种植户的发展。

“我们正以文旦产业为特色支撑，融合发展一、二、三产业，同步提升生产、生活、生态质量，实现产业、文化、旅游功能的叠加，打造中国最大的文旦产业示范基地、浙江省百家特色小镇。”垟根村党支部书记汪光夫说，下一步，垟根村将以“垟根文旦”这一知名品牌，以文旦特色文化为发展土壤，发挥生态农业健康旅游理念，对已有农业及旅游资源进行整合包装和特色化传播，形成规模化、产业化、大区域性的特色农业旅游品牌。

《 人民日报 》（ 2018年12月27日 15 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)