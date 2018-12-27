四川广元朝天区实施“头雁工程” 2000多能人返乡创业

本报电 （马兴成、张玉伟）从四川广元朝天区出发，刚过明月村界碑，一幅山明水秀的风景画便映入眼帘。500亩的藤椒种植基地让曾经撂荒的土地绿意盎然，党员返乡创业园里瓜果飘香。
该村是朝天区64个贫困村之一，已于2017年顺利摘帽。”谈起村里的变化，村民刘炳元说，“方德彪书记点子多、消息灵通、办事能力强，大伙儿愿意跟着他干！”
朝天区通过实施“能人回引计划”等，先后回引2000余名能人返乡创业，并从中择优选择141名党员担任村“两委”负责人。“要把最过硬的人才集结到脱贫攻坚前沿阵地。”中共广元市委常委、朝天区委书记蔡邦银介绍，通过“1名能人带动1个党员”，带动了更多群众开展产业脱贫。
目前，朝天区已出台无息贷款、专项培训等扶持政策，每年安排1000万元财政贴息资金和1200万元项目扶持资金，扶持贫困党员创办致富项目。同时“按需配菜”开办农民夜校，培训引导党员、群众自主发展，涌现出党员致富带头人320人，示范带动1100余户贫困户发展特色产业增收致富。
《 人民日报 》（ 2018年12月27日 15 版）
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