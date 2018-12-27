“小时清单制”为企业办事提速

四川泸州国际集装箱码头。

杨 涛摄

位于四川泸州的中国（四川）自由贸易试验区川南临港片区（以下简称川南临港片区）会同多个部门多措并举，联合推出的企业开办小时清单制，把企业开办时间从“工作日”压缩到“小时”。

这是泸州在进入改革深水区后进行的一场“刀刃向内”的改革试验。目前，四川自贸试验区川南临港片区已有2930家企业通过该模式完成登记。

效率激发市场活力

11月28日下午，泸州华山鹰制冷设备有限公司总经理梁春华匆匆走进川南临港片区办事大厅。

“请问办理企业法人变更，需要多长时间？”

“一个小时以内。”10多分钟后，扩音器里传来变更办结的通知。减少行政审批和加快办结速度，是泸州市全面深化改革、营造最优营商政务环境的一个缩影。

今年，川南临港片区深入推进政府职能转变和“放管服”改革，按照“跨部门、改流程、优环节”原则，简化从设立到具备一般性经营条件所必须办理的环节，通过“企业开办一窗受理系统电子平台”等，将企业开办相关信息分类别、分层级归并到三张清单内，建立《企业开办1小时办结事项清单》《企业开办3小时办结事项清单》《企业开办6小时办结事项清单》等管理制度，压缩34项企业开办事项时限，行政审批效率再次提升。

“如果说‘最多跑一次’是解决群众跑的次数问题，‘小时清单制’则是解决每一次所需的时间问题，在全国居于领先地位。”龙马潭区委书记，泸州长江经济开发区、川南临港片区党工委书记刘光明介绍，目前，这一做法已在泸州全市推广。该制度实施以来，现在已经从服务企业拓展到惠及护士、医师等群体，极大地激发了全市的创新创业活力。

敢闯敢试推动改革深入

“以前办手续，所需材料要20多种，得跑10多个部门，时间得五六天。”四川君宇菘商贸有限公司负责人在川南临港片区办理企业开设手续，只需14种申报材料，仅用3小时便完成了营业执照、印章刻制、办税登记、银行开户等一系列手续，这位负责人感叹，“现在办事可方便了。”

“小时清单制”改革的核心和焦点是时间，这是一场和时间赛跑的变革。在“小时清单制”实施前，川南临港片区内部经历了一次头脑风暴。

改革之初，按“时”办结的设想刚一提出，就招来了反对的声音，“根本不可能实现”“简直异想天开”……

当时，从全国范围来看，企业开办从注册到刻章、开户、办税等环节全部办结，平均耗时为20个工作日。从20个工作日办结变成按“时”办结，牵头进行商事改革的工商系统成为焦点，有人认为要实现按小时办结“比登天还难”。企业名称、注册信息、经营范围等，每一项都需要窗口人员一一进行人工核准，耗费的时间均不是以小时能够计算的。

面对质疑，改革者不断研究、探讨、改进、优化流程。通过开放企业名称数据库，实现了企业名称自主申报。审核信息改由申请人对注册信息真实性负责。通过企业自主申报，减少了窗口人员审查时间。这项改革还建立了容错机制，允许试错，让一线窗口人员放下思想包袱，放手试、大胆干。

有关部门将企业开办相关信息分类别、分层级归并到“三张清单”内，能够当场办结的定为1小时办结，稍微复杂一点的事项列入3小时办结清单，所需时间更长的公司变更登记等列入6小时办结清单。

以企业和群众的需求为导向，泸州市委、市政府专门组织企业和群众代表进行座谈，解决“群众少跑路”的问题，并在川南临港片区探索推出“企业开办全程电子化”，即“一小时办结制”。

升级软硬件确保改革落地

川南临港片区试行的企业开办小时清单制，让开办企业在材料报送上实现再“瘦身”，行政审批实现再提速，推动泸州市商事制度改革。

过去，开办企业需要向工商、公安、税务、人社、银行等部门单位提供27种材料，正常办结时间为11个工作日；现在只需到1个窗口，提交14种材料。“小时清单制”是川南临港片区在2017年10月推行的“企业开办全程电子化”基础上的升级。

“国务院要求将平均20个工作日的企业开办时间减至8.5个工作日，而我们压缩到几小时，想想都难，但我们实现了。”泸州市工商局副局长徐俭说，为了满足群众的不同需求，除了行政服务大厅集中办理窗口和网上办事大厅快速办理平台，乡镇（街道）、银行网点也可就近办理。平台试行了一段时间之后，相关部门还走访了部分企业和群众，结合出现的问题进行整改。

目前，川南临港片区在企业注册、印章刻制、税务办税、银行开户、人社部门招聘登记、新办企业社保登记等方面，实现全程电子化办理。“以前靠人工流转，一年能完成2000家企业开办的窗口都极为少见。”徐俭说。

今年4月，泸州市依托互联网大数据支持，在川南临港片区通过“企业开办一窗受理系统”，汇集工商、公安、税务、人社、银行等多个部门单位于一体，前台综合受理，后台分别审批，将企业设立（备案、变更）、印章刻制、银行开户、税务办税、招工招聘、新设立企业社保登记等许可信息，分类别、分层级归并到“三张清单”，提升办事效率。

川南临港片区行政审批局副局长冯健说，我们打通线上线下。在线上，“受理系统”收到企业开办信息后，将待审信息推送至“智慧工商系统”进行企业登记核准，并同步推送至税务专网系统、银行许可辅助系统和公安、人社部门，完成刻章、开户、办税，实现“一处受理认证、多处并行办理”。在线下，服务窗口通过“统一收件、内部流转、联合审批、限时办结、统一发证”的模式，为企业开办提供集成化的服务。

“我们建立了容错纠错机制。”冯健介绍，申请人或被委托人提交的信息、资料有误，登记机关允许申请人或被委托人当场更正，不能够当场更正的，给予10日的容错期进行改正。

目前，“小时清单制”改革试点已经覆盖86项行政审批事项，今年7月还在泸州全市推广应用。截至目前，川南临港片区累计新增企业5279家，新增注册资本538.6亿元。其中，有2930家企业通过该模式完成登记，耗时最长18小时。

《 人民日报 》（ 2018年12月27日 17 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)