“爱心超市”激发脱贫动力

“你9月份和10月份总分是38分，想兑换什么东西呢？”广西靖西市新靖镇小龙村村委会主任吕秀平一边登记一边问村民周红军。

“油、盐、牙膏、洗衣粉，生活用品都可以。”周红军自豪地回答。

日前，在小龙村“爱心公益超市”，村民排着队，用爱心公益积分卡攒下的积分兑换各类生活用品。从今年8月到10月，村民周红军通过种桑养蚕、养鸡、养猪等，仅“勤劳致富”一项就获得了52分。

在小龙村，每户村民的家门口都贴有爱心公益积分卡，上面分列着6类打分项目。小龙村第一书记马小美介绍，村干部每个月都会围绕社会公德、环境卫生、家庭及配合工作、勤劳致富等项目，为村民打分。在爱心公益积分卡上，每户村民都享有一定的基础分值，针对建档立卡贫困户会有更多倾斜，而其它积分都要靠村民自己挣。

村干部、工作队员分组入户打分，然后在屯里、村里公示，到了积分兑换物品开放日，村民会比谁家兑换实物最多。

“自从开展爱心超市积分管理，贫困户参与美丽乡村建设、产业发展等方面的积极性大大增强。”靖西市新靖镇副镇长农彩妹介绍道。

贫困户赵小英一家以前全靠丈夫打零工赚点钱，大儿子刚上初中一年级就辍学在家，家门口常堆满垃圾，村干部第一次上门打分时，在控辍保学和环境卫生这两项上，她家被扣了不少分。村干部第二次上门打分时，她家的卫生状况有了明显改观，孩子也重新回到了课堂。第三次上门，赵小英家养起了鸭子，还准备扩种玉米和花生。

“通过发展产业和辛勤劳动换取积分，多换些‘爱心超市’的物品，既得实惠，又有面子。”赵小英说。

以劳动换积分，以积分换商品，村里贫困户主动搞产业，谋发展。目前，靖西市19个乡镇均已完成“爱心公益超市”建设并投入运营。

“‘爱心公益超市’积分制激发了贫困群众脱贫的内生动力，增强了他们脱贫致富的信心。”靖西市扶贫办主任张乾霖说。

《 人民日报 》（ 2018年12月27日 17 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)