供电公司当参谋 企业用电更便捷

“原以为新装变压器，起码要等几个月时间，结果18天就给我弄好了，一点儿没耽误生产。”浙江省海盐国际大厦有限公司负责人说。为大幅提升企业接电便利性，国网浙江海盐县供电有限公司精简报装环节，将高压客户业务流程精简为4个环节，低压客户扩容报装流程缩减为3个环节。

“营业执照办理后，只需通过手机就可提交新装用电申请，供电部门就会派员上门勘验，太省事了！”海盐合美服饰有限公司工作人员李芸说。国网海盐供电公司开通用电“绿色通道”，用户只需通过“电e宝”“掌上电力”等APP申请接电，公司安排专属客户经理主动上门进行现场勘察及工程实施，实现用户申请“零上门”，真正做到“一次都不跑”。

从今年4月1日起，浙江对一般工商业及其他用电目录电价和输配电价下调3.3分/千瓦时；5月1日起，再降1.81分/千瓦时；7月1日起，再降0.99分/千瓦时。50岁的何敏华是海盐县紧固件行业中老一辈企业家，也是本次“降价降费”最直接的受益者。他经营的海盐福达紧固件有限公司规模不算大，年产量40万件。近3个月来，他惊喜地发现，电费少了。“以前每个月电费都超过6万元，最近电费连续减少，一年下来省下8.5万元。”

“按照常规的作业方法，可能需要对线路停电两个半小时。但通过带电作业的方式，则可以实现不停用户一秒电。”国网海盐供电公司带电作业负责人沈战峰介绍说，很多作业区域是工业园区，停电可能会造成多家企业停工停产，今年海盐供电公司最大限度减少停电次数，全网实施配网带电作业同比提升35.13%，用户停电时间大大压缩。

企业服务更优化。“我们主动上门服务，为客户提供优化用电建议，希望能为企业减负。”国网海盐供电公司营销部副主任吴维维说。两个月前，嘉兴市芦荟源生物科技有限公司扩建增容至630千伏安，生产线处于磨合期，国网海盐供电公司主动联系该企业，测算用电容量，将基本电费收取方式由变压器容量改成执行生产线实际最大需量电价，每年为企业节省基本电费7万余元。

“工程建设中有什么需要我们帮助的？我担任该项目的挂钩联系人，有需要可以直接找我！”国网海盐供电公司副总经理顾华忠这样告知海盐华平包装厂负责人。近日，国网海盐供电公司组织一批由领导班子“带队”的走访小组，主动联系走访重点企业，切实帮助用户排忧解难，助力企业快速发展。

同时，国网海盐供电公司不断丰富线上线下相融合的服务内容，为用户提供专属客户经理、停电计划协商、科学用电指导等11项基础服务，以及用能监测、紧急故障抢修、设备体检等9项增值服务，全面打造高效供电服务新体系。

《 人民日报 》（ 2018年12月27日 17 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)