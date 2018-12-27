韩朝举行铁路及公路连接工程动工仪式

本报首尔12月26日电 （记者马菲）韩国统一部26日表示，韩国和朝鲜于当天上午10时左右在位于朝鲜开城市的板门站举行京义线和东海线铁路及公路连接工程动工仪式。

据报道，动工仪式包括韩朝代表致辞、轨道对接、揭牌仪式、合影留念等环节。韩国统一部长官赵明均、韩国国土交通部长官金贤美和朝鲜祖国和平统一委员会委员长李善权、朝鲜铁道省副相金润革等韩朝各约100名官员和相关人士出席仪式。

韩国统一部发言人24日表示，这次动工仪式显示出韩朝为铁路和公路连接及现代化升级事业积极合作的意愿，具有重要意义。

《 人民日报 》（ 2018年12月27日 03 版）

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