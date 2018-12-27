坚持推动我国经济实现高质量发展

新时代我国经济发展的基本特征，就是由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展，成为遵循经济规律发展的必然要求。

中央经济工作会议着眼保持经济持续健康发展和社会大局稳定，明确提出了深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展的政策取向和重点任务，为做好明年经济工作、引领我国经济向高质量发展阶段迈进提供了重要遵循。

坚持推动高质量发展，就要努力实现最优政策组合和最大整体效果。高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，在政策取向上要加强协调配合，聚焦主要矛盾，把握好节奏和力度。宏观政策要强化逆周期调节，实施更大规模的减税降费，保持流动性合理充裕，优化财政支出结构，树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出。结构性政策要强化体制机制建设，坚持向改革要动力，深化国资国企、财税金融、土地、市场准入、社会管理等领域改革，强化竞争政策的基础性地位，创造公平竞争的制度环境，鼓励中小企业加快成长。社会政策要强化兜底保障功能，着力解决结构性失业问题，确保群众基本生活底线，及时识别和解决群众痛点难点焦点问题。

坚持推动高质量发展，就要继续打好三大攻坚战。今年三大攻坚战初战告捷，宏观杠杆率趋于稳定，深度贫困地区脱贫攻坚有力推进，蓝天、碧水、净土保卫战全面展开。但我们不能松劲，明年要按照已确定的行动方案，针对突出问题，打好重点战役，全力攻坚，务求实效。关于打好防范化解重大风险攻坚战，要密切观察、周密部署、抓住重点、制定预案，坚决避免发生系统性风险。关于打好脱贫攻坚战，距离完成2020年目标任务只有两年时间，必须一鼓作气，重点解决好实现“两不愁三保障”面临的突出问题，加大“三区三州”等深度贫困地区和特殊贫困群体脱贫攻坚力度。关于打好污染防治攻坚战，要坚守阵地、巩固成果，聚焦做好打赢蓝天保卫战等工作，加大工作和投入力度，同时要统筹兼顾，避免处置措施简单粗暴。

坚持推动高质量发展，就要落实好明年重点工作任务。推动制造业高质量发展，稳步推进企业优胜劣汰，增强制造业技术创新能力，有效降低企业成本负担；促进形成强大国内市场，努力满足最终需求，发挥投资关键作用，提升国民经济整体性水平；扎实推进乡村振兴战略，抓好农业特别是粮食生产，改善农村人居环境，以土地制度改革为牵引推进农村改革；促进区域协调发展，实施区域发展总体战略，发挥好各地区比较优势，形成定位清晰、各具特色的区域协调发展格局；加快经济体制改革，深化四梁八柱性质的改革，以增强微观主体活力为重点，推动相关改革走深走实；推动全方位对外开放，适应新形势、把握新特点，推动由商品和要素流动型开放向规则等制度型开放转变；加强保障和改善民生，着力解决好人民群众反映强烈的突出问题，精心做好各项民生工作。

推动高质量发展，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，是一项长期、曲折、艰苦的系统性工程和历史性任务。我们既要深刻认识这是实现中华民族伟大复兴必须要迈过去的坎，也要坚定一定要过这个坎的决心、一定能过这个坎的信心。咬定目标不放松，坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，扎扎实实做好推动高质量发展各项工作，我国经济发展就一定能迎来更加光明的前景。

《 人民日报 》（ 2018年12月27日 02 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)