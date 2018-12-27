北京平原地区基本实现清洁取暖

本报北京12月26日电 （记者贺勇）记者从北京市农业农村局获悉：从2013年起北京市正式启动了农村地区的“减煤换煤清洁空气”专项行动，截至目前，北京已有2963个村庄、约110万户实现了“无煤化”，在全国范围内率先实现了平原地区基本“无煤化”。这标志着国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中北京承担的清洁取暖任务和北京“十三五”期间“煤改清洁能源”改造任务提前两年完成。

据介绍，北京“煤改电”后每个采暖季可减少散煤燃烧452万吨，减排二氧化碳1176.37万吨、二氧化硫10.86万吨、氮氧化合物3.17万吨。

《 人民日报 》（ 2018年12月27日 02 版）

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