中组部从代中央管理党费中划拨18080万元用于元慰问生活困难党员等

本报北京12月26日电 （记者盛若蔚）为充分体现以习近平同志为核心的党中央对生活困难党员、老党员、老干部的关怀，日前，经中央领导同志同意，中央组织部从代中央管理党费中划拨18080万元，专门用于2019年元旦春节期间走访慰问生活困难党员、老党员、老干部，走访慰问基层干部特别是工作在困难艰苦地区和战斗在脱贫攻坚第一线的干部、因公殉职或者不幸去世的优秀基层干部家属。村（社区）老骨干和因病致贫的特困群众、确有困难的大学生村官和基层党务工作者也可纳入走访慰问范围。
中央组织部要求，各级党组织要把开展走访慰问活动作为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、加强党内激励关怀帮扶的重要举措，高度重视，精心组织，达到“慰问一人、温暖一户、带动一片”的效果。各级党委组织部门要从代本级党委（工委）管理党费中配套相应额度用于走访慰问，确保专款专用，让党员干部和广大人民群众切身感受到党中央的关怀和温暖。
《 人民日报 》（ 2018年12月27日 02 版）
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