原标题：2019年多部门密集调研部署 新一轮惠民生政策将加快落地

多部门密集调研部署，就业养老医疗等重点领域集中发力

2019年新一轮惠民生政策将加快落地

2019年新一轮惠民生政策将加快落地。在实施就业优先政策同时，教育、养老、社保、住房等重点领域集中发力，一大波政策红利有待释放。《经济参考报》记者获悉，目前多部委已对民生关切领域展开密集调研和部署，酝酿一揽子更见实效的具体举措，2019年将加大财政资金投入，把补民生短板和扩大投资相结合，着力增强人民获得感、幸福感、安全感。

2018年中央经济工作会议指出，社会政策要强化兜底保障功能，实施就业优先政策，确保群众基本生活底线，寓管理于服务之中。与此同时，加强保障和改善民生被列为2019年要抓好的七大重点工作任务之一。就业、教育、养老、社保、住房等民生关切均得到回应。

会议提出，把稳就业摆在突出位置，重点解决好高校毕业生、农民工、退役军人等群体就业。增加对学前教育、农村贫困地区儿童早期发展、职业教育等的投入。完善养老护理体系，努力解决大城市养老难问题。要深化社会保障制度改革，在加快省级统筹的基础上推进养老保险全国统筹，把更多救命救急的好药纳入医保。继续划转部分国有资本充实社保基金。因城施策、分类指导，夯实城市政府主体责任，完善住房市场体系和住房保障体系。

“加强保障和改善民生，目前最可能也最需要做的就是补民生短板。当前教育、养老、健康、医疗、卫生等领域的资源表现出不同程度的匮乏，且存在地域供给不平衡问题。”盘古智库理事长易鹏对《经济参考报》记者表示。

“针对目前民生领域的主要矛盾和结构性问题，中央经济工作会议精准补短板、强弱项。如进一步重申推进养老保险全国统筹的改革任务，增加学前教育、儿童早期发展方面投入，破解‘有药无保’问题等。”中国宏观经济研究院副研究员关博对《经济参考报》记者表示。中国社科院世界社保研究中心执行研究员张盈华对《经济参考报》记者表示，完善养老护理体系是应对人口老龄化和为流动就业人口“释压”的重要举措。继续划转国资充实社保基金，社会保障尤其是养老保险制度将更具可持续性，也能为发展第二、三支柱腾出空间。

值得一提的是，针对多个民生痛点问题，多部委已经展开密集调研和部署，酝酿一揽子更见实效的具体举措。比如国务院近日印发《关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见》指出，把“稳就业”放在更加突出的位置，坚持实施就业优先战略和更加积极的就业政策。人社部、国家发改委、财政部此后也出台了相关指导意见进行落实。

国家医保局待遇保障司司长王芳琳此前透露，2016年起我国开始研究探索长期护理保险，目前计划通过试点，力争3到5年出台建立我国长期护理保险制度文件，并全面推进实施。“2019年长期护理保险制度试点将继续扩大，这也是从需求端促进养老护理体系建设的重要制度安排。”张盈华说。

医疗方面，财政部部长刘昆12月24日向全国人大常委会作报告时介绍，财政部将会同国家卫生健康委等有关部门，进一步加大投入力度，优化支出结构，全面实施绩效管理，提高资金使用效益。进一步加大各级财政对基本医疗卫生的投入力度。建立价格合理、供应充分、规范有序的药品供应保障体系。建立健全政府主导的医疗卫生多元筹资机制。在人才引进、资产权益、税收优惠、融资服务等方面细化社会办医支持政策。

“下一步，医保国家谈判等政策工具也将常态化。利用国家医保战略性购买地位，通过国家谈判、集中招采等工具，以医保支付为杠杆引导药品价格回归合理水平，挤压流通环节水分，切实解决看病贵矛盾。”关博说。

备受关注的养老保险全国统筹也将提速推进。张盈华指出，中央调剂金制度全面落地，各省上解和下拨资金到位，可以清晰绘制出我国城镇职工基本养老保险基金调剂流向，便于中央进一步政策制定。

“按照计划，养老保险省级统筹将在2020年实现，时间临近，要求各地方加快实施统一费率、基数等基础政策，为全国统筹打下基础。此外，通过实施更大规模的降税减费，可以积极化解我国养老保险转制成本，明晰历史债务与当期责任，为下一步社保降费率打开了改革空间。”关博说。

中国社科院社会学研究所所长陈光金告诉《经济参考报》记者，针对中央经济工作会议提到的民生重点领域，还需要进一步出台具体细化措施。比如，进一步提升城市基础设施和服务水平，了解新一代农民工的诉求，为农民工营造更好的就业和生活环境。学前教育方面，进一步立法规范，使人们放心把孩子放给学前教育机构。养老方面，除加大投入外，还要大力发展社区居家养老，相关政策也要更加系统、明确、规范。住房保障也要尽快将流动人口纳入其中。（记者 班娟娟）

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