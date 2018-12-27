招展目标超额完成 北京世园会建设进入收官阶段 

由中国政府主办、北京市承办的2019年中国北京世界园艺博览会将于2019年4月29日在北京市延庆区开幕。12月26日上午，国新办举行发布会，邀请中国花卉协会会长、北京世园会组委会副主任江泽慧，中国贸促会副会长尹宗华，北京市副市长、北京世园会执委会副主任兼秘书长王红，北京世园局常务副局长周剑平介绍2019年北京世园会筹备工作进展情况，并回答记者提问。

王红从多个方面通报了北京世园会筹办工作。一是各项建设顺利进入收官阶段，布展准备全部就绪。截至目前，四个主场馆进入内部装修、机电安装和室外工程收尾阶段；基础设施具备运行条件；公共景观工程除部分时令花卉明年春季栽植外主体工程全部完成。二是“双一百”招展目标超额完成。已有110个国际参展者和120多个非官方参展者确认参展。今年，有1500多位参展国家、国际组织官员，200多个省区市参展管理团队到园区交流展园建设，整体室外展园建设有序推进。

此外，会期系列活动基本明确，票务销售全面具备条件，北京世园会的关注度持续增温，会时运营管理保障机制初步构建。下一阶段的工作重心将转向室内布展、参展服务和会时运营管理。

据尹宗华介绍，北京世园会为期162天，除花卉、园艺方面的展览展示之外，还将举办丰富多彩的活动，为各国多领域、全方位交流合作提供综合平台。各项筹备工作取得了积极成果：国际参展方数量创下世园会新的历史纪录；构建了北京世园会完备的规则体系，完成了北京世园会《一般规章》《参展合同范本》和14项《特殊规章》的编制报审工作，获得国际展览局顺利表决通过，为组织者筹办和各方有序参展提供了制度遵循。

“2019北京世园会是在构建人类命运共同体、中国改革开放再出发的新形势下，花卉园艺领域向新中国成立70周年献上的一份厚礼。”江泽慧说，举办北京世界园艺博览会意义十分重大，我国花卉业将迎来发展的新动能，带来全球合作的新机遇，北京世园会将成为美丽中国建设的样板工程。

周剑平说，北京世园会是一场以植物为主角、展开人与植物的关系，以及人与植物对话的一场盛会。“生态优先”理念被贯彻到规划、设计、建设及运营和后续利用各个环节。

《 人民日报 》（ 2018年12月27日 02 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)