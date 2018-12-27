2019年交通部谋划一批重大项目和降成本措施
将完成公路水路固定资产投资1.8万亿元左右
完成公路水路固定资产投资1.8万亿元左右。新改建农村公路20万公里，实现具备条件的乡镇、建制村通硬化路。新增内河高等级航道达标里程400公里。新增通客车建制村5000个，其中贫困地区3000个。新增直接通邮建制村5000个。确保北京大兴国际机场等重大项目如期建成。确保运输结构调整取得阶段性进展，实现铁路货运量增加3.5亿吨，集装箱铁水联运量增长15%以上。
这是12月26日全国交通运输工作会议上明确的2019年主要预期目标。交通运输部党组书记杨传堂在会上提出，2019年要巩固“三去一降一补”成果，主要是降成本、补短板。在逐项落实好已出台的降成本措施基础上，再谋划提出一批更具含金量、更利长远的新措施，实实在在降低高速公路、机场、港口、铁路等收费，有效降低物流成本，特别在网络、通道、枢纽、节点、结构等深层次上建设、优化、调整。
交通运输部部长李小鹏透露的具体措施包括，将深化收费公路制度改革，继续落实降低过路过桥费用要求，全面推广高速公路差异化收费，扎实推进试点省市开展取消高速公路省界收费站工作。探索建立与重大设备生产、运输企业对口服务机制，全面提升大件运输许可管理与服务水平。加快推进普通货运车辆年审网上办理，严格落实取消二级维护强制上线检测，稳步推进“三检合一”。进一步开放铁路专用线代运营代维护、自备车检修等市场，降低铁路专用线和短驳服务收费。督促港口企业严格执行港口经营服务性收费目录清单和公示制度，进一步规范经营服务性收费行为。
在补短板的同时，进一步加大交通基础设施补短板力度。杨传堂强调，要发挥投资关键作用，切实加快交通建设进度。进一步加大前期工作力度，补好城际交通、物流等领域短板，并结合“十四五”规划编制，谋划推出一批全局性、战略性重大交通基础设施项目，增强发展后劲和潜力。
李小鹏介绍，抓紧推进川藏铁路、郑万高铁等规划建设。高质量推进深中通道等重点公路项目建设，持续推进国家高速公路待贯通路段建设、交通繁忙路段扩容改造和普通国省道低等级路段升级改造，实施公路兴边工程。加快推进内河千吨级航道和长江干线航道系统治理，加快实施引江济淮航运工程和京杭运河升级改造工程。
杨传堂强调，用好车购税、港建费、民航发展基金等专项资金，多渠道吸引社会投资，抓住地方政府专项债券扩大规模的契机，合理保障重大项目特别是在建项目正常资金需求，防止出现“半拉子”工程，坚决守住不发生系统性风险的底线。继续创新融资方式，研究解决交通建设长期资金来源问题。（记者 王璐）
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