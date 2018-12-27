原标题：6老人“抱团”,收回公房也该考虑老人住哪儿

房管局前边收房是正当的，民政局、社区等后续帮扶措施，则同样是必须的。而相比收房的“正义”，救助善后则更能体现公权力的善意。

今年4月，中国青年报一篇文章，捧红了重庆市6位在一起生活、“抱团取暖”的老人，而眼下，他们或将面临着无家可归的境地。

据报道，6位老人居住的15平方米小屋，是一套39.5平方米公房的一个房间。2012年，王大爷用拆迁款买下了这套公房的使用权，之后将最大一个房间转租给6个贫困老人，一个床铺仅收150元租金。重庆渝中区房管局认为，王大爷违反租约证约定，转租行为中存在严重的安全隐患，遂发起诉讼欲收回房屋。12月25日，该案开庭未当庭宣判。

房管局收回房屋，从法律上讲无可厚非。根据《公共租赁住房管理办法》规定，公有住房的承租人如擅自转租住房，应当退回公共租赁住房。拒不退回的，市、县级政府住房保障主管部门应当责令其限期退回；逾期不退回的，市、县级人民政府住房保障主管部门可以依法申请人民法院强制执行。

王大爷将一间房转租给6位贫困老人，老人们在狭窄的空间里扎堆儿居住，不只居住环境不好，也确实存在消防等安全隐患。从此前的媒体报道也可看出，这些老人们不只在这里住宿，也在这里做饭吃饭、存放杂物等等，一旦因为抽烟等发生火灾等问题，会很麻烦。

然而，麻烦归麻烦，对于这些寄身于此多年的老人们而言，这个每月只需要花费150元的住处，至少可以让他们生活在屋顶之下，免于风餐露宿。租金不高，那是因为他们的收入同样不高，两个“棒棒儿”，两个“荒儿”，两个“糖葫芦”……六个人均是所谓的“低端人士”，能够有这样一个“有窗户”的住处，已经是心满意足了。如果房管局真把房子收回，则这些老人又将去往何方？

这样讲并不是说反对房管局严格管理公房，事实上，多一些严格监管，当然是对住户的负责任，但严管并不意味着把房子收回了事。公房本来就带有保障性质，尽管6位老人只是租客，但却是特殊的租客，相关部门理应有相应的安置、善后措施。不管是去养老机构，还是去其他公租房、廉租房，总该先有去处、再行收回公房。

如果说房管局前边收房是正当的，民政局、社区等后续帮扶措施，则同样是必须的。而相比收房的“正义”，救助善后则更能体现公权力的善意。

而从更长远的角度看，这一现状也再一次将城市化背景下“人的城市化”命题提了出来。要知道，这些老人都在重庆生活了几十年。几十年的苦力，也未能拥有一处自己的栖身之所，当昔日的气力正抽离他们的身体之时，忽然连租来的一张床也将可能不保，这样的晚景显然是有问题的。

以此为镜鉴，我们的城市应该考虑，如何让城市底层人士实现安居梦？其实，只要保障基本的安全、卫生，不妨标准低一些，面积小一些，无论如何，终归要有一个办法。

□涂涂（媒体人）

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