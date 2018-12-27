原标题：油价或迎“五连跌” 元旦假期出行更省钱

按照“十个工作日”一调整原则，本周五(12月28日24时)，国内成品油调价窗口将再度开启。多家机构监测数据显示，2018年国内成品油价调整将以“五连跌”收尾，且本次跌幅将较上次有所扩大。截至12月25日收盘，本周期第8个工作日的原油变化率为-8%，预计对应成品油价下调幅度为325元/吨。

加油站 中新经纬 吴起龙 摄

国内油价调整将以“五连跌”收尾

受全球石油市场供应过剩、美联储加息、美股下跌、全球经济增长预测低迷等因素影响，近期国际原油价格持续下滑。

截至12月24日收盘，美国WTI原油2月期货市场价格下跌，报42.53美元/桶，跌幅为3.06美元，布伦特原油2月期货价格下跌，报50.47美元/桶，跌幅为3.35美元。WTI原油期货及布伦特原油期货分别创下去年6月及8月以来的新低。

尽管12月初，欧佩克(OPEC)+会议已决定，自2019年1月1日起，每日将减产原油120万桶。其中，OPEC成员国减产80万桶/日，俄罗斯等非OPEC产油国减产40万桶/日，期限为6个月。

但这一限产消息对国际油价回调并未产生明显影响，减产协议还未开始实施，即有消息称，限产将加大力度并延长期限。阿联酋能源部长上周日(23日)表示，若此举未能平衡市场，OPEC及其盟友将召开特别会议。

实际上，OPCE+减产协议自订立之处便有机构认为其减产力度不够。高盛曾预计，至少需减产130万桶/日。而摩根大通则预计，需要减产150万桶/日，才能扭转原油供应过剩的局面。

ICIS安迅思首席分析师李莉对中新经纬客户端分析指出，目前，原油供应过剩和全球经济预期低迷“两座大山”，是造成国际油价持续下跌的主要原因。而美联储加息、美股连跌等因素对整个经济环境和投资环境的影响也很大。

卓创资讯分析认为，全球原油市场目前需求偏弱，供应端超量迹象强化，短期内油价仍有继续下探可能；年内最后一次国内成品油价调整也将延续“连跌”态势，本周五调价后，中国成品油价将创年内新低。“因近几日国际油价跌得比较惨烈，本次调整的降幅会很大。”李莉补充说。

中新经纬客户端梳理发现，进入2018年以来，国内成品油价已实现“十三涨十一跌一搁浅”的25次调整。其中，11月30日国内汽柴油零售价出现自2014年12月以来的单次最高降幅。截至目前，汽油价格较年初累计下降125元/吨，柴油价格较年初累计下降105元/吨。

国际油价明年初回调可能性仍较小

隆众资讯分析认为，美国股市连阴与经济前景暗淡持续抑制需求预期，另外美国钻井数量继续增长，也是造成国际油价持续下跌的原因。

贝克休斯能源服务公司报告显示，钻井油活跃美国钻井平台的数量增加了10个，至883台，暗示美国原油产量有望进一步走高。

不过随着国际油价走低，美国页岩油如何维持收支平衡呢？李莉解释称，美国的油价韧性较强，其靠技术革新和金融手段相结合，可以采用金融工具防范低油价风险，也可以提前在期货市场、期权和衍生品市场做准备，所以很难从单纯的实际成本角度去判断其盈亏平衡点和生死线到底在哪。

数据显示，2000年至今，中国的石油对外依存度已从31%上涨至72.3%，可见油价变化对中国经济的影响也越来越大。有观点认为，油价走低将进一步拉高中国石油对外依存度。

对此，李莉回应称，国际油价下滑对中国石油对外依存度并没有直接影响，随着人们出行方式的转变，中国对石油的需求相对稳定，不会因为油价降低，就明显增加使用量，进而提升中国对进口石油的依存度。“但会对国内新能源的发展会造成一定冲击。”她补充说。

谈及未来油价的走势，李莉分析指出，2019年一季度油价回调的可能性仍较小，主要在于市场对经济前景的悲观情绪仍在蔓延。“常言说七八年一个衰退周期，现在好像前一个危机还没完，第二次就又来了”。

OPEC几家石油公司的工作人员也表示，2019年一季度国际油价回调的希望不大，所以可能需要更多的人为干预。

(责编：杨曦、仝宗莉)