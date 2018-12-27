高速公交将安装主动安全预警系统

客三分公司部分公交安装了一键报警装置（图片右上处）摄影/本报记者 黄亮
未来几年，北京公交将有较大变化。今年年底，北京西站、北京站将开通夜间合乘公交，方便市民在地铁和常规公交停运后“拼车”回家。高速路公交将安装主动安全预警系统，对超速等行为“报警”提醒。部分大通道公交车将安装盲区预警系统，当有行人和非机动车进入公交驾驶盲区时，系统会提醒司机注意。此外，有轨电车T1线将在明年投入运营。
夜间到达火车站可“拼车”回家
12月26日，北京青年报记者从北京公交集团了解到，年底北京西站、北京站将试运营合乘公交，为即将到来的春运提供多种出行选择。年底，市民在夜间可预约合乘公交，从火车站到达五环内的指定地点。
9月22日，北京公交集团率先在北京南站试点开通以“线上预约、合乘出行”为特色的网上定制公交新模式。北京南站夜间抵京乘客可通过“定制公交”APP或“北京定制公交官方版”微信小程序在线预约，尝鲜“准门对门”的定制公交合乘服务。“合乘”定制公交围绕北京南站，服务北京市五环区域内，以及回龙观、天通苑、大兴黄村、石景山八角和通州城区。
目前，北京南站的合乘公交运营时间为18点至次日零点30分。车辆选用中小型车辆，票价低于出租车，高于常规公交车，每个座位的基础票价根据乘车里程确定，鼓励合乘集约出行。北京西站、北京站的合乘公交或将在年底开通，采取和北京南站相似的运营模式。
一键报警系统已成新车标配
北京公交集团安服部经理杨斌介绍，北京正在推进智慧公交建设，公交上的科技化设施越来越多，一键报警系统和主动安全预警系统已经成为新车标配。
目前，京港澳、京承等高速公路公交线路正在试点安装主动安全预警系统，未来将在更多高速路公交线路上推广。杨斌介绍，目前345快、919路、901路快车已安装主动安全预警装置，可对公交驾驶员违规并线、超速等行为进行提醒。预计明年公交新车将全部配置“主动安全预警系统”。
杨斌告诉北青报记者，随着某条道路上安装该系统的公交车越来越多，频繁“报警”的区域会形成热力图，公交管理部门会提前提醒司机注意道路安全，减少事故的发生。
此外，通道公交车将试点安装盲区预警系统，该系统将安装在车前部后视镜和车尾处，当有行人或者非机动车经过时，系统会针对有危险的情况进行报警提醒，形成一个闪烁的“小人”标识。目前，1路公交车已经有30部车配置了盲区预警系统，未来还将在更多的通道车上推广。
有轨电车T1线共设15站
此外，北京公交集团战略和改革发展部经理徐正祥介绍，明年有轨电车T1线将投入运营。
按照此前公布的计划，T1线共设15站，将与亦庄线、规划S6线两条地铁接驳，车站周边将增设早餐亭、警务亭等设施。T1线南起老观里站，沿博兴南路、博兴路、荣昌街敷设，北至定海园站，全长13.3公里。
文/本报记者 刘珜
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