“权健与‘丁香医生’之争”亟须一次彻底的清查

原标题：“权健问题”亟须一次彻底的清查

丰收

12月25日，一篇文章将天津权健推入舆论的风口浪尖。文章称，三年前，一个内蒙古女孩因父亲听信权健疗法，中断女孩的医院治疗，使用权健的抗癌产品，导致病情恶化，最终不幸离世。权健回应称，网文内容属于诽谤，发布文章的“丁香医生”表示“不会删稿，对每一个字负责，欢迎来告”。天津武清区市场监管局表示，正在核实文章反映的情况。（相关报道见A10版）

一方要求“撤稿道歉”，另一方则“欢迎来告”，围绕权健公司的这场风波，目前仍停留于口水之争。上述小女孩的父亲同时表示，已经有了新的证据，将再次起诉权健。人们很乐意看到这场风波从“口水战”走向“法律战”，当相关争议通过司法机关来解决，就为我们更深入了解真相提供了机会。希望权健公司以及小女孩父亲，都尽快通过法律渠道维护自身合法权益。

不过，权健公司究竟是吓唬而已还是依法维权，还有待观察。即使权健公司兑现这句话——“将通过法律途径维护自身合法权益”，但法庭受理、审理有一个过程，也就是说不会立即有结果。小女孩父亲再起诉权健也是如此。考虑到权健公司的做法疑点重重，笔者认为，涉及权健的问题不能只等司法裁决，有关行政监管部门应当及时介入，根据蛛丝马迹来一次彻底的清查清算。

譬如，权健公司有没有医疗资质，其董事长束昱辉有没有行医资格，这些都需要调查。据小女孩父亲回忆，“权健看起来不像个医疗机构”，而一袋没有配方说明的中药制剂就是束昱辉开的。如果束昱辉当时没有行医资质却给小女孩开药，则涉嫌违规。2016年8月5日的一篇报道显示，权健公司一位负责人称，束昱辉“不是医生也没有行医资格证”，没资质岂能对重病女孩开药？

又如，涉嫌虚假宣传等问题需要调查。在上述小女孩正承受着癌症复发和转移的痛苦时，在一本标示权健出品的宣传材料上，却印刷了一页小女孩的照片——“内蒙古4岁女孩小周洋患癌症在权健自然医学重获新生”。该女孩被病痛折磨、离世，而权健公司却宣称“重获新生”，这显然涉嫌虚假宣传。而且权健公司利用不满十周岁的未成年人宣传自己，也涉嫌侵权、违法。

再如，权健公司销售的天价鞋垫、负离子卫生巾和火疗，是否完全合法也需要答案。以火疗为例，权健旗下现有 7000 多家火疗养生馆，但火疗事故不少。据2016年媒体报道，有关权健火疗馆虚假宣传的报道就接二连三。另外，权健所称的“利用秘方生产”的产品，之前曾频繁被指“涉嫌夸大保健功能、药品功效，欺骗、误导消费者”，这也需要彻底调查。

权健公司推广产品的模式是否传销，也多有质疑。近日有媒体发现，一份2012年的判决书显示，权健子公司高管曾发展下线5000余人，因传销被判处缓刑。虽然权健公司2013年拿到了直销经营许可证，但创建于2014年8月24日的“权健传销手段揭秘-1群”，却揭露了权健的传销手法。如今，权健的销售模式是不是传销，需要有关部门调查清楚。

种种迹象显示，权健公司可能涉及的问题还真不少，媒体报道大多以“涉嫌夸大功效”“涉嫌传销”来表述，令人遗憾的是，似乎不见有关部门受理媒体“举报”，未见顺藤摸瓜进行调查处理。希望此次“丁香医生”文章点燃的导火索，能引起有关部门高度重视，既要全面深入调查权健公司存在的问题，也要以此为契机系统整顿保健行业，以切实维护行业秩序和消费者合法权益。

(责编：仝宗莉、杨曦)