原标题：国务院金融委七天内三度发声 释放哪些信号？

(经济观察)国务院金融委七天内三度发声 释放哪些信号？

最近七天之内，此前低调的中国国务院金融稳定发展委员会三度发声，释放了哪些信号？

自2017年成立之初，国务院金融委已明确职责所在：加强金融监管协调、补齐监管短板。今年7月2日，新一届国务院金融稳定发展委员会成立，将“打好防范化解重大风险攻坚战”作为重任之一。

从本届金融委首次会议透露的信息看，金融改革开放、维护金融市场流动性合理充裕、发挥好市场机制在资源配置中的决定性作用等均为重点工作。

资料图。中新社记者 泱波 摄

最近七天，国务院金融委连续发声，涉及的关键词包括：资本市场、减费降税、商业银行补充资本、永续债等。

12月20日，国务院金融稳定发展委员会办公室召开资本市场改革与发展座谈会，其中指出：当前资本市场风险得到较为充分的释放，已经具备长期投资价值，改革面临比较好的有利时机。

12月21日，国务院金融委又发布了一条颇为打破常规的声明：“我们注意到网上关于中央经济工作会议决定不减税不降费等传闻，这与事实相反”。数小时后，中央经济工作会议内容全文发布，明确强调：积极的财政政策要加力提效，实施更大规模的减税降费，较大幅度增加地方政府专项债券规模。

12月25日，金融委办公室召开专题会议，研究多渠道支持商业银行补充资本有关问题，推动尽快启动永续债发行。

上述发声，释放了哪些信号？

一是资本市场的改革与发展。经济学家沈建光认为，金融委召开资本市场改革与发展座谈会，释放了进一步加快推进金融领域市场化改革的积极信号。

从金融委座谈会上可以看出，中国资本市场未来改革有五大思路：资本市场改革要更加注重提升上市公司质量，强化上市公司治理，严格退市制度；要强化信息披露制度，切实做好投资者保护；坚决落实市场化原则，减少对交易的行政干预；积极培育中长期投资者，畅通各类资管产品规范进入资本市场的渠道；部门要加强与市场沟通，积极倾听市场声音。

沈建光认为，未来需要关注重点事项的落实，这不仅有助于稳定市场信心，亦有助于从制度建设上加快探索步伐，助力资本市场的长期健康发展。

二是减税降费。今年以来中国减税降费已经出台了多项大力度举措。推动个税改革，就个税抵扣事项出台更多细则，进而提高居民可支配收入，提振消费。加大力度落实增值税、企业所得税减税，增值税税率“三档并两档”有望加速推出。此外，进一步降低社保费率、继续降低进口综合税负等多项措施也“在路上”。

三是为银行充实资本拓宽道路。今年以来，鼓励银行资本工具创新的相关政策陆续出台，为银行进一步充实资本拓宽道路，尽快启动永续债发行也是其中措施之一。

交通银行金融研究中心高级研究员武雯认为，一方面，从金融委发布的信息可以看到，监管方支持银行进一步补充资本，利于加大银行服务实体经济能力。另一方面，当前上市银行资本充足率水平较高，相对资本补充压力不大，但是部分中小银行仍然面临资本补充的压力，尤其是部分银行盈利增速低于规模增速，银行资本内源补充能力有所弱化，导致资本补充压力提升。

从永续债本身来看，武雯认为，其创设不可避免涉及多个政府部门，需要各部门全力配合与协调才有可能创设成功。考虑到在金融委的支持下，当前监管的协调性、统筹性已经大大增强，预计以永续债为例的一级资本补充工具将逐步推出并落实。

(责编：杨曦、仝宗莉)