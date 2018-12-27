中国PPP方兴未艾 研究报告划分三大方阵
中国政府和社会资本合作(PPP)近年来发展较快。26日在北京发布的《中国PPP指数报告》表示，按照区域划分，华中和华东地区PPP发展情况较好，各省市区可分成三个方阵。
当天由中国财政部、北京大学指导，北京大学PPP研究中心主办的“全球PPP50人”论坛首届年会在北京举办，年会上发布了上述报告。报告划分的三个方阵包括：
第一方阵：北京、广东、河南、江苏、山东、浙江。
第二方阵：安徽、福建、贵州、海南、河北、湖北、湖南、江西、陕西、上海、四川、新疆、云南。
第三方阵：重庆、甘肃、广西、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、青海、山西、天津、西藏。
报告建议，加快建立健全PPP相关的法律法规，提升法治水平强化政府公信力程度，促进中部和北部地区省份PPP发展。降低融资成本、规范社会资本退出方式是提高社会资本总体参与度的有效途径，重视风险识别分配机制、优化资源配置、加强风险防控，推动PPP可持续规范发展。
根据有关规定，中国建立了全国PPP综合信息平台及项目管理库。PPP项目按全生命周期分为识别、准备、采购、执行和移交5个阶段。其中，准备、采购、执行和移交4个阶段的项目纳入管理库。
中国财政部政府和社会资本合作(PPP)中心提供的统计数据显示，今年前三个季度，管理库新增项目1152个、投资额1.5万亿元(人民币，下同)。截至2018年三季度，管理库累计项目数8289个、投资额12.3万亿元。1到9月，全国新增落地项目1360个、投资额1.7万亿元。截至2018年三季度，管理库累计落地项目数4089个、投资额6.3万亿元。
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