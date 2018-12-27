原标题：泰国警方以死刑罪名控告“杀妻骗保”嫌犯

天津男子“杀妻骗保”案昨天有了新的动向，据被害者律师介绍，泰国警方最终以蓄意谋杀、残忍伤害他人之死罪状正式控告该案嫌疑犯张某，该罪名在泰国为死刑判决。被害者家属表示如果泰国检方提起诉讼后，嫌疑人没有被判死刑，家属肯定会继续上诉或者争取引渡回国。一家涉案保险公司表示已在配合国内警方调查。

事件

嫌疑人被控蓄意谋杀

今年10月底，29岁的天津女子小洁在泰国普吉岛一酒店泳池里被发现死亡，随后与其同住的丈夫张某被泰国警方认定为凶嫌。案发后，女方家属在两人家中发现多张保险单，总保额疑达3000万元人民币。案发后，张某被泰国普吉岛卡马拉警局控制，并向警方承认了在酒店泳池内将妻子杀害的事实。12月11日，天津警方也已对张某涉嫌保险诈骗立案侦查。

昨天，北京青年报记者从受害者代理律师方文川处了解到，根据最新证人口供记录和相关证据，警方最终以泰国刑法第289（4、5）蓄意谋杀、残忍伤害他人致死罪状正式控告该案嫌疑犯张某，警方将在律师和翻译陪同下，去监狱正式通知张某被控告之新罪状，泰国刑法289条为死刑判决。警方通知嫌疑犯张某后，无论张某是否接受或否认此罪状，警方将在新年后将该案移交给检方。经检方审核后，检方将在1月25日之前向普吉府法院申请刑事立案，正式起诉张某。

方文川表示，由于受害人家属在案发后一个多月花费大量时间在引渡张某回国受审上面而疏忽了对本案的重视，从嫌疑犯被抓那天算起，警方调查期限仅仅只有84天，时间所剩已不多。从12月12日正式接受受害人父母授权和委托后，方文川分别约见普吉府警察总监、普吉府检察院、卡马拉警局局长和办案人员、普吉府移民局和普吉府旅游警察局商讨案情，12月22日死者父母再次来普吉府卡马拉警局补充证人口供记录和证据文件。

方文川律师的助理章红媛告诉北青报记者，目前警方对该案调查基本结束，死者家属已经返回国内。

表态

家属称不判死刑一定上诉

昨天下午，小洁的表哥告诉北青报记者，小洁的父母昨天早晨刚从普吉岛回国，他到首都机场接回两位老人。“他们就小洁一个孩子，事发后几乎天天睡不着觉，翻着小洁的照片，看着看着就哭。”

预计下个月，嫌疑人张某将以蓄意谋杀和故意伤害他人被起诉。对此，小洁表哥称，现在家里人的诉求就是希望杀害小洁的凶手被判死刑。同时，小洁表哥表示，如果泰国检方提起诉讼后，嫌疑人没有被判死刑，家属肯定会继续上诉或者争取引渡回国。

小洁表哥说，嫌疑人辞职已经两年了，但家里人并不知道，也不知道他辞职后干什么。“这些他爸可能比较清楚，但也不跟我们说。”

在小洁表哥的印象中，小洁是个报喜不报忧的孩子，工作后在单位两年都是优秀党员，单位同事对她评价也特别好。而嫌疑人和小洁的感情也挺好的，平时聚会时不说话，印象中也没伤害过小洁。“他俩相亲认识的，半年后就结婚了，去斐济度蜜月就怀孕了，现在孩子才一岁多。我跟他接触不多，大家都各忙各的，也没见过他有朋友，但小洁的朋友对他印象不好。之前住在长辈家的时候，他也是很少出来和我们说话，自己在屋里呆着。”

据小洁表哥介绍，小洁的女儿现在跟着其爷爷奶奶过，小洁的父母有空会接过去照看。

进展

保险公司正在配合警方调查

北青报记者从家属提供的部分保险单据中看到：2018年6月20日购买的复兴保德信，保额150万元；2018年9月5日购买的同方全球人寿，保额800万元；2018年9月6日购买的太平洋保险，保险金额100万元；2018年9月22日购买的阳光保险，保额666万元。

昨天下午，北青报记者从阳光人寿保险工作人员处了解到，该公司正在配合天津警方的调查，具体细节不便透露。“目前没有泰国警方联系我们。”该工作人员表示，公司的很多人寿保险中都有责任免除条款，其中就包括受益人故意造成被保险人死亡、伤残、疾病等。

同方全球人寿的客服人员向北青报记者介绍，目前公司对该事件十分重视，如果张某是蓄意杀害其妻子（被保险人），那么根据公司产品的责任免除条款，是不会进行赔付的。“我们公司的免责条款中就包括受益人对被保险人的故意杀害、故意伤害。”

文/本报记者 李涛 实习生 李卓雅 戴幼卿

(责编：仝宗莉、杨曦)