“中弘股份”将于27日交易结束后退市

本报讯（记者 张鑫）曾经在十年间股价涨了27倍多的中弘股份，最终还是以“面值退市”第一股的名头留在了历史中。12月26日，中弘退以下跌8.7%收盘，股价报0.21元，以再创新低这一成绩完成了其退市的倒数第二个交易日。该股将于12月27日交易结束后被终止上市。
中弘退26日午后盘中一度逼近跌停，最终以0.21元报收。股价创了新低，交易量继续走高，其全天成交量为181万手，成交量明显放大，换手率达到2.16%。在15时，该股成交量达到930万多股，创近12个交易日新高。
据深交所11月8日公告，2018年9月13日至10月18日，中弘股份连续20个交易日的收盘价均低于股票面值（1元），触发终止上市条款。交易所决定中弘股份股票终止上市，并自11月16日起进入退市整理期，退市整理期届满的次一交易日，交易所对公司股票予以摘牌。
北京青年报记者了解到，12月24日，中弘控股股份有限公司发布公告指出，在退市整理期期间，公司股票价格即使达到1元面值以上，根据相关规定依然将在退市整理期结束后被摘牌。
虽然公告这么说，但是中弘退的股价想要回到1元以上几乎是不可能的了。东财Choice数据显示，进入退市整理交易日以来，中弘退股价累计再跌去71.62%。
中弘退一度曾是股市的白马股。其股价在2006年到2015年期间上涨了超27倍，一度达到60.04元/股。近两年房地产市场受到严格的调控，为中弘股份贡献业绩的主力北京商住房明星项目御马坊变“烂尾”。中弘股份2016年业绩猛降超过40%，2017年更是巨亏逾25亿元，今年三季报继续亏损18.85亿元，背负巨额亏损和负债，股价也连续下跌成为仙股。
10月18日，中弘股份因连续20个交易日收盘价低于1元，触发了强制退市条件，随后停牌。截至目前，中弘股份及下属控股子公司累计逾期债务本息合计金额为114.64亿元，全部为各类借款。
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