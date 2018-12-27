北京：法院发布1万元悬赏公告找“老赖”

原标题：法院发布1万元悬赏公告找“老赖”
本报讯（记者刘苏雅）在法院执行工作中，查人找物是最困难的一环。为了发动社会力量，丰台法院与保险公司共同建立了执行悬赏保险机制。今天上午，彭女士（化名）在丰台法院与保险公司签署了执行悬赏保险单。审核后，法院将发布1万元的悬赏公告，如果有人找到了“老赖”本人或帮助法院查扣了其名下财产，便可以将这1万元收入囊中。
2014年，彭女士通过房产中介与李娜签订了房屋买卖合同，并支付了10万元定金及首笔55万元的房款。事实上，李娜出售的房屋在其母亲名下并已经设立了抵押，但彭女士对此并不知情。为了让她们放心支付房款，李娜还将房屋钥匙提前交付。但事实上，由于房屋上存在多次抵押，彭女士一家装修入住后仅几个月，房子就被贷款公司收回。
彭女士的官司打了一年多，2015年胜诉后，李娜虽然嘴上承诺还款，但只偿还了17万元，在今年年初之后就再也联系不上。在了解到丰台法院提供的执行保险悬赏机制后，彭女士毫不犹豫地表示了同意。
丰台法院执行三庭庭长郭威介绍，申请执行人在与保险公司签订执行悬赏保险合同后，法院、保险公司便通过网络、报刊等媒体平台向社会发布悬赏公告，寻找被执行人及其财产的下落。如果举报人提供了相关线索且经法院核实有效、执行到位后，由保险公司负责赔付悬赏金。
“这事儿拖了1700多天，我们就想尽快把这事儿解决了。”彭女士说，目前不算本金，李娜仅迟延履行的利息就已累计达80万元。
今天上午，彭女士与中国人保财险北京市分公司签订了保单，以1000元投保，审核后，法院将发布金额为1万元的悬赏公告。如果有线索，保险公司会将1万元支付给举报人作为奖金。据悉，这是丰台法院签署的首份执行悬赏保险单。
丰台法院副院长崔秀春告诉记者，找不到被执行财产会导致案件进入执行不能，纵然有再多强制执行措施，都没有用武之地。而执行悬赏保险能够降低当事人的维权成本，同时能够提高悬赏金的赔付保障。崔秀春表示，还可以将财产保全责任保险、执行悬赏保险中支付的部分保费注入到执行救助工作中。丰台法院供图 J244
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