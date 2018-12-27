原标题：国家税务总局批复深圳率先试点区块链电子发票

国家税务总局批复深圳率先试点区块链电子发票

区块链电子发票方便市民

12月11日，许多深圳市民发现，微信支付的菜单中，多了一个“开发票”的选项。只需按动屏幕，短短1分钟，便可完成从付款到完成开票的全过程。

“这是我们与腾讯公司合作开发的微信支付开具区块链电子发票功能。”深圳市税务局局长张国钧介绍，今年下半年，深圳开出了全国第一张区块链发票。此次微信开票功能的上线，意味着区块链电子发票，正式走入了深圳市民的日常生活。

传统模式下，每次消费开票，都要经历等待结账、排队开票、手写抬头、机打发票等多个环节，流程繁琐。2018年7月2日，国家税务总局批复授权深圳成为全国首个试点区块链电子发票的城市。

“‘交易即开票’是区块链电子发票最大的特点。”深圳市税务局信息中心主任李荣辉介绍，区块链电子发票是“互联网+税务”的深度融合产物，是完全依靠算法、而非人力开具出来的消费和支付凭证。

据了解，区块链电子发票区别于传统电子发票之处，在于其以区块链技术实现加密处理，具有“分布式”存储、可追溯、不可篡改的优势，通过“资金流+发票流”的合二为一，将发票开具与线上支付相结合，实现了“交易数据即发票信息”。

如今，顾客通过微信付款后，“付款通知”下方比往常多了“开发票”按钮。顾客只需点击按钮，便可调取微信“我的发票抬头”功能，完成开票操作，整个过程不到1分钟。“有了新技术，顾客付款的同时就能自助开票，效率比以前高多了。”深圳市民林女士表示。

深圳市税务局统计，目前全市已有7家开票服务商及1个报销平台与区块链电子发票系统实现了对接。截至2018年12月12日，已上线的32家试点企业共开具区块链电子发票17570张，现已完成注册接入企业涉及餐饮业、停车服务、零售业、互联网服务、金融业等行业共计209家企业。

“区块链发票让我们工作起来轻松多了。”沃尔玛金海路分店客服人员冯友芝介绍，沃尔玛的客服柜台除了要开发票，还承担着退换货、停车服务、售后登记等多项职能。“现在开发票的时间可以腾出来了，让我们更好地做好其他客服工作。”冯友芝说。

据了解，沃尔玛在深圳有30多家门店，每个月要开出25万张发票。“企业每个月的发票都有限额，一旦超限额申领就会很麻烦。此外，每个月印刷纸质发票也是一笔不小的开支。”沃尔玛（中国）投资有限公司税务总监夏敏介绍。

“基于区块链的电子发票解决方案契合了纳税人对税务科技创新和税务服务水平提升的内在需求。” 深圳市税务局副局长李伟表示，基于交易与开票同步的理念，税务机关可以减少对发票申领、用量及面额的限制，让纳税人按需开票，数据直接上链，免除发票领用、抄税上传等手续，解决纳税人反映较多的领票繁、归集难、虚假发票入账等问题。”

吕绍刚

(责编：杨曦、仝宗莉)