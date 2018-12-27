文旅部：今年全国200多家A级旅游景区受到降级等处理

人民网北京12月27日电 文化和旅游部资源开发司副司长单钢新在昨日召开的发布会上介绍，今年，文化和旅游部加强对景区的动态管理，对疏于管理、服务质量和生态环境下降的A级旅游景区予以严肃处理。今年10月集中公布了11家受到取消等级处理的4A级旅游景区，全国已有200多家A级旅游景区受到取消等级、降低等级、严重警告、警告等处理。

单钢新介绍，目前，全国共有景区景点3万多个(其中A级景区10300多个，包括5A级的景区259家、4A级景区3034家)，红色旅游经典景区300个，国家级旅游度假区26个，旅游休闲示范城市10个，国家生态旅游示范区110个，在建自驾车房车营地900多个，全国通用航空旅游示范基地16个，还有一大批文化旅游、科技旅游、研学旅游、健康旅游、工业旅游、体育旅游等等“旅游+”融合发展的新产品，初步形成了观光旅游和度假休闲旅游并重、旅游传统业态和新业态齐升的新格局。

单钢新表示，今年以来，我们着重从旅游供给侧入手，主要做了以下几项工作：

一是狠抓品牌建设，不断完善旅游精品景区体系。新推出山西洪洞大槐树寻根祭祖园、内蒙古赤峰市克什克腾石阵等9家5A级旅游景区，以5A级旅游精品景区为代表的优质旅游供给能力得到进一步提升。同时加强对景区的动态管理，对疏于管理、服务质量和生态环境下降的A级旅游景区予以严肃处理。今年10月集中公布了11家受到取消等级处理的4A级旅游景区，全国已有200多家A级旅游景区受到取消等级、降低等级、严重警告、警告等处理。此外，还坚持景区惠民导向，会同发改委积极推动国有重点景区门票降价。截至10月，各地已有981个景区实施免费开放或降价措施(免费开放74个，降价907个)，其中5A级景区159个，4A级景区534个。降价的907个景区中，降幅超过20%的达491个，降幅超过30%的214个。

二是深化区域合作，重点打造精品旅游带。我们深入挖掘长江流域历史文化、生态文化、乡土文化、民俗文化，加强长江流域区域合作和协同发展，通过串连整合推出了一批文化旅游产品、生态旅游产品、研学旅游产品受到了大家的欢迎。比如，长江旅游联盟推出了“长江三峡+黄山、长江三峡+九寨沟、长江三峡+华东都市之旅”等精品旅游线路，像武汉、长沙、南昌和合肥四城合作推出了长江中游四城旅游一卡通，一卡游遍四座城市的40多家优质景区，推动了长江旅游的整合营销与协同发展。

三是创新发展理念，推进全域旅游向纵深发展。如浙江现在有民宿1.6万家，已超过省内星级饭店规模，直接就业9.8万人，乡村民俗已经成为当地乡村产业兴旺、助力实施乡村振兴战略的重要载体。天津市推出了红色革命遗址、博物馆、名人故居主题旅游线路。上海深度挖掘建筑和街区文化，“建筑可阅读，街区可漫步”的都市微旅行精品很受欢迎。青海推出10条特色自驾游环线，建成46个覆盖旅游重要节点的自驾车营地。西藏实施“全域旅游重点产品打造专项计划”，推出林芝康养旅游、那曲研学旅游、阿里暗夜星空旅游等新产品等。广东实施“产区变景区、田园变公园、劳作变体验和农房变客房”的四变工程，着力开发了一系列“海陆空” 旅游新业态新产品。

四是加强智慧旅游供给，提升旅游服务管理水平。云南以“游客体验自由自在、政府服务无处不在”为目标，推出集游客综合服务、旅游综合管理和旅游大数据统计为一体的“一部 手机游云南”平台，这个平台提供“一键订单”“一码通行”“一键投诉”等覆盖游前、游中、游后的全过程服务。另外像北京、广西、重庆等地，加快建设旅游产业运行监测与应急指挥平台，实施景区景点客流实时监测与分析。海南着重推动全省重点旅游区域免费WIFI覆盖，覆盖率已达到95.3%。

五是落实乡村振兴战略，推动乡村旅游的转型升级。根据乡村旅游监测中心数据测算，今年上半年全国乡村旅游收入 7700亿元，占国内旅游总收入的31.4%；乡村旅游已经接待人次13.7亿人次，占到国内旅游总人次的48.6%，接近一半。今年11月，文化和旅游部会同16部门联合印发了《关于促进乡村旅游可持续发展的若干意见》。另外还和国家发展改革委等部委印发了《促进乡村旅游提质升级行动方案(2018-2020年)》，着力解决乡村旅游发展的瓶颈问题。同时也加强在乡村旅游的培训力度，今年下半年举办了四期全国乡村旅游扶贫重点村旅游带头人、村干部培训班、五期以乡村旅游和乡村民宿为主题的培训班，总培训人数超过了2000多人，取得了很好的效果。

六是加强基础建设，促进红色旅游规范健康发展。通过深入挖掘红色文化内涵，着力培育红色旅游经典景区体系、做大红色旅游市场主体、开发红色旅游特色商品、促进红色旅游融合发展，使红色旅游成为广大群众培养爱国情感、弘扬民族精神和时代精神的重要阵地。同时坚持与青少年思想道德建设、“中国梦”宣传教育、社会主义核心价值观学习教育相结合，许多景区成为青少年学习革命传统、陶冶道德情操的实践课堂。

七是增加有效供给，丰富旅游新业态产品。着力培育度假旅游、体验旅游等新业态发展，增加有效供给，以满足多样化旅游需求。推出一批国家级旅游度假区。如海南省三亚市亚龙湾旅游度假区、浙江省湖州市安吉灵峰旅游度假区等9家国家级旅游度假区入选。截至目前，全国国家级旅游度假区数量达26家。推出一批体育旅游精品线路。在联合国家体育总局推出33项国家体育旅游精品赛事和15 条体育旅游精品线路的基础上，今年还推出了张家口滑雪旅游和贵州的骑行旅游，吸引了海内外游客的广泛参与。

单钢新表示，下一步，文化和旅游部将继续以人民的美好生活需求为出发点和落脚点，以实现优质供给、有效供给、弹性供给为目标，深入推进文化和旅游融合发展，引导和促进各类资源与旅游业深度对接，不断丰富新产品新供给，实现旅游供给更加平衡、更加充分、更加优质的发展。

(责编：仝宗莉、杨曦)