原标题：北京关闭11万个违法违规账号

来源标题：北京关闭11万个违法违规账号

据新华社北京12月26日电 北京市网信办日前发布消息称，截至12月18日北京属地自媒体平台共删除各类违法违规自媒体信息49.6万篇，关闭违法违规自媒体账号11万个。

按照国家互联网信息办公室有关自媒体账号清理整治专项行动部署，北京市网信办积极指导属地微博、新浪、搜狐、网易、凤凰、腾讯、百度、今日头条、一点资讯、知乎等自媒体平台切实履行主体责任，强化依法依规办网，通过提升自媒体账号开办门槛、加大违规内容和账号处置力度、完善内部内容审核管理机制、加快投诉举报处置效率、及时公示违法违规账号等方式，全面加强自媒体账号管理工作，营造清朗网络空间。

(责编：赵爽、杨曦)