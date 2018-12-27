原标题：部分标准延迟无碍商用步伐 5G流量单价将低于4G

来源标题：5G流量单价将低于4G

本报记者 赵鹏

2019年三大运营商将全面实现5G预商用，昨天北京移动在本市三大运营商中率先成立了5G产业联盟。记者还获悉，近日5G标准推迟一事其实系“标题党”，并不会影响5G商用时间表，同时5G流量单价相比4G肯定会降低。

5G技术将应用于北京冬奥

5G既不是运营商的独角戏，更不是运营商和手机厂商的双簧戏，而是全社会共同参与的一场大戏。当日，北京移动携手北汽、新奥特视频等众多伙伴共同成立了5G产业联盟。该联盟将面向包括视频娱乐、交通、医疗、智慧城市等在内的九大领域，促进北京5G产业相关主体间的合作交流，推动供需对接、技术革新，实现5G行业应用方案的顺利落地。

那么首批5G技术将被用在哪里？中国联通当日给出了答案——5G技术将赋能北京冬奥会，使其成为一届智慧冬奥会。

中国联通将通过智慧冬奥战略，借助5G技术，为运动员、观众、媒体、业主和相关行业人员提供5G网络服务和智慧应用。在高速率、低延时、大连接的5G网络保障下，借助虚拟化，人工智能，边缘计算等技术，为冬奥打造智慧应用平台，提供360度全景直播、VR沉浸式体验、赛场医疗等智慧应用。

为此，中国联通将为冬奥会专项投入超过15亿元资金，用于升级和新建以5G为主的通信网络，力争实现极致用户体验、优质赛事服务和智能场馆运营三大目标。

5G资费单价将比4G低

5G功能强大，投入商用后资费到底贵不贵，是消费者最关心的。对此，中国移动通信研究院产业与业务合作部总经理杨光认为，5G是一次技术上的升级，通信资费的单价肯定会降低。

杨光表示，在2G、3G和4G的升级过程，这种价格降低的趋势已经非常明显，数据流量和语音的价格一直在持续下降。在5G实际应用后，运营商也会继续响应国家提速降费的要求。虽然具体降幅还不能准确预测，不过可以肯定的是，5G流量单价肯定会比4G降低。

有专家分析，这也就意味着只要用户不是用5G进行大批量下载，那么5G流量的性价比应该高于4G。

除了运营商，大型手机厂商也在极力推动5G相关应用的开发，并降低成本。当日OPPO在京举行开发者大会。OPPO副总裁段要辉称，今年OPPO的研发投入已经从去年的40亿元增加到100亿元，就是为了在5G和AI上做出更多探索，目前OPPO包括5G等在内的专利和技术积累已经超过2.7万项。

为了迎接明年就要到来的5G时代，段要辉披露OPPO明年还将推出“引力计划”，再专门投入10亿元的成本，携手全球合作伙伴与开发者，针对包括5G场景下的应用与游戏等进行多方面合作。

个别标准延迟不影响商用

3GPP是国际通信行业标准化组织，负责为5G制定全球统一的技术规范。近日有消息传出，5G标准出台要推迟3个月，这会影响国内的5G部署和大家用5G手机刷新闻的美好愿景吗？

来自中国移动通信研究院的徐晓东同时身兼3GPP RAN项目副主席一职，他解释，其实这并非5G整体标准推迟出炉，而只是其中“R15 late drop”标准将推迟3个月。所谓late drop只是5G标准中的两个可选功能。由于其可能影响4G网络的稳定性和可靠性，因此运营商在初期采用这两种架构部署5G的可能性微乎其微。此事并不会影响中国移动的5G部署计划和原有时间点。换言之，5G商用并不会受到影响。

实际上，目前中国移动已建成世界上规模最大的5G试验网，其在国内的5G基站已经超过了500个。

5G应用后会让您想到什么？是难以置信的超高网速？还是《钢铁侠》等科幻电影中出现的3D VR式全息投影？

杨光介绍，未来在5G时代，交互中使用的图像、视频的分辨率会越来越高，例如1080P，甚至4K、8K的超高清图像、视频。然而在小小的手机屏幕上，用户对高清晰度图像的体验和现在不会有太大差别。但全息、虚拟现实（VR）/增强现实（AR）等能发挥高清优势的交互方式，在5G时代就变得越来越常见。就像科幻电影里那样，全息投影投出3D的全息影像，用户通过眼神、触摸等方式，有望随时随地进行三维交互。

(责编：赵爽、仝宗莉)