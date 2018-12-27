原标题：“合乘”公交将推广到北京站 亦庄T1有轨电车线计划明年开通

原标题：“合乘”公交将推广到北京站

本报讯（记者 孙宏阳）昨天，记者从公交集团获悉，继北京南站后，夜间“合乘”定制公交将会在近期扩大服务范围，覆盖至北京站及北京西站。此外，亦庄T1有轨电车线计划明年开通。

今年中秋节，公交集团率先在北京南站试点开通“合乘”定制公交，作为夜间城市交通服务补充，旅客提前线上预约、支付，以低于出租车的价格享受到“门对门”服务。记者了解到，北京站、北京西站计划在近期上线“合乘”定制公交服务。

据介绍，目前北京公交拥有常规线路850多条，加上多样化公交总共1000多条，线网覆盖京津冀地区，未来还将进军雄安新区。去年，北京公交首条有轨电车线路西郊线投入运营，针对今后北京有轨电车发展，北京公交线网部相关负责人介绍，亦庄T1有轨电车线明年开通。

城市副中心方面，北京公交从去年开始进行计划和安排，为副中心提供公交常规线路。未来，随着道路建设和公交场站建设的进度，将开辟更多常规及快速直达专线。比如，从明年1月份开始，途经广渠路一期的312路将会为广渠路提供快速通勤服务。此外，北京公交还将为环球影城提供常规公交线路服务，并按照园区需要，为旅游的游客提供多样化服务方式。

截至目前，北京公交集团共开通跨省公交线路50条，其中常规线路41条，快速直达专线、通勤专线等多样化线路9条，跨省公交线路的日均客运量达39万人次。

(责编：赵爽、仝宗莉)