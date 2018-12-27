去年北京地区GDP超2.8万亿元 40年来平均每5年翻一番

人民网北京12月27日电 （朱江）据国家发展和改革委员会网站消息，北京市发展改革委副主任王强在北京经济社会发展成就新闻发布会上表示，2017年北京市地区生产总值超过2.8万亿元，40年来平均每5年翻一番，实现了年均10%的两位数实际增长，经济总量占全国的比重由2.9％提高到3.4％。

王强指出，北京人均地区生产总值2017年达到1.91万美元，年均增长7.4%，已经达到世界高收入国家或地区水平。

进出口增长迅猛，2017年，北京地区进出口总额3373亿美元，比1978年的不到3亿美元增长一千多倍。经济增长带来财政收入的增加，2017年北京市财政收入5430亿元，40年增加了一百多倍。40年来，北京万元地区生产总值能耗年均下降5.4%，科技创新目前已经成为首都经济发展的第一动力，贡献率超过60%。

王强表示，10月31日，世界银行发布最新全球营商环境报告，中国营商环境总体排名从上期的第78位跃升至第46位，进入世界排名前50的经济体之列。在国家发改委试评价中，北京在全国营商环境综合排名一，作为世界银行两个样本城市之一，北京做出了突出贡献。

2017年，北京国有企业资产总额6.4万亿元。北京市私营、个体经济170多万户，从业人员近千万，占北京市比重均超过八成。

王强提到，截至2018年10月，北京地区共有315家上市公司，占全国比重为8.8%，共有475家新三板企业，占比13.5%。北京在全国最早建立了技术市场，发展成全国最大的技术商品、技术信息集散中心，2017年全市技术合同成交额4400亿元，占全国总量三分之一。

北京市发改委介绍，40年改革开放以来，医疗、教育、出行、生活环境等发生了巨大变化。

王强还表示，城市基础设施投资增长500多倍，城市道路从三环修到了七环，公共电汽车运营线路长度增长13.7倍，轨道交通运营长度增长25倍，北京市人均公园绿地面积增长两倍。

王强还强调，北京市居民人均可支配收入从40年前的不足300元跃升至5.7万元，增长近两百倍。北京市城镇居民和农村居民人均消费支出分别增长82倍和74倍，2017年北京市居民恩格尔系数为20.2%，全国最低。

王强还指出，北京整合城乡居民基本医疗保险制度，统一城乡低保标准，率先形成城乡一体的社会保障体系，义务教育人口覆盖率达到100%，2017年常住人口平均受教育年限为11.8年，比1982年提高4年。2017年末，北京市医疗卫生机构接近1.1万家，是1978年的3.4倍，人均预期寿命由1982年的72岁提高到2017年的82岁。此外，为了方便市民生活，“一刻钟社区服务圈”城市社区覆盖率达到87.5%。

(责编：朱江、仝宗莉)