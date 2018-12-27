原标题：更高层级国企改革全面铺开 央企集团层面混改有望加速落地

主持人包兴安：近日，国家电网宣布启动十大领域混改，这意味着七大重点领域混改试点任务的全面落实。专家预计未来相关领域的混改还将继续推进。

本报记者 杜雨萌

对于进入深水区的国企改革而言，2018年无疑是个关键年份。仅从混合所有制改革这一角度来看，在前两批混改试点陆续推出的基础上，第三批试点企业名单加速亮相，且第四批混改试点也在悄悄部署当中。

然而要注意的是，虽然目前央企混改范围已大面积推开，但却主要集中在子公司层面。截至去年底，已有超过三分之二的央企各级子企业实现了混合，且子企业层级越低混合所有制程度越高，四级以下央企子企业中超过九成实现了混合。但从央企层面来看，仅有中国联通、上海贝尔和华录集团3家为混合所有制企业。

苏宁金融研究院宏观经济中心主任黄志龙在接受《证券日报》记者采访时分析称，从央企集团层面而言，推进混合所有制改革主要面临两方面难点：一是参与混改的积极性与紧迫性并不是很高。究其原因，主要是因为央企的盈利能力以及融资能力等方面并没有出现明显的恶化，致使改革动力不足；二是社会资本观望的情绪同样比较严重，特别是民营企业在参与央企集团层面混改后，有可能处于相对弱势的地位，而如何在混改过程中保护自身利益，目前仍没有十分成熟的机制。

事实上，为了进一步推动混合所有制改革自下向上，今年年中国资委召开中央企业、地方国资委负责人视频会，在部署下半年重点任务时提出，下半年混合所有制改革要由子企业层面升至集团层面，稳妥推进2家至3家央企集团层面实施股权多元化。

国务院国资委研究中心副研究员周丽莎在接受《证券日报》记者采访时表示，在央企层面推进股权多样化改革，是今年国企改革中的一项重要探索，对完善国企公司治理、转换企业经营机制，在更高层级全面推进国企改革，均具有重要意义。从现实情况来看，推进央企集团层面混改，既有中央的要求，也有经过长期探索后的实践基础。随着央企集团层面分类工作的完成以及向二级、三级子企业延伸，这都为央企集团层面探索混改提供了有力支撑。

“在央企集团层面推进混改，更能彰显出中央下决心要解决好央企公司治理结构、经营效率不高等问题。”黄志龙表示，此前，混改在多数情况下集中在一些盈利能力一般、发展前景不明的央企子公司层面，因此，社会资本参与的积极性也普遍偏低。未来，随着央企集团层面推进混改范围的铺开，会更有利于调动社会资本的参与积极性。

(责编：朱江、仝宗莉)