今年前11个月我国日均新设企业1.81万户

国家市场监管总局今天发布最新数据显示，随着商事制度改革的深入推进，我国市场主体持续活跃增长。今年前11个月，新设市场主体1939.8万户，同比增长11.6%，其中，新设企业604.2万户，同比增长10.1%，日均新设企业1.81万户。目前市场主体总量1.09亿户，其中企业3434.6万户。2018年度我国营商环境世界排名上升至46位，比上年度提升32位，其中开办企业便利度排名28位，比上年度提高65位，是商事制度改革以来提升幅度最大的一年。
针对市场环境新特点新问题，市场监管部门加快创新监管理念和方式，整合制定随机抽查事项清单，基本实现日常监管“双随机、一公开”全覆盖。全国共抽查企业153.9万户次，占企业总数5.07%。对教育培训、类金融等重点领域的5万户企业开展定向抽查，发现问题比例达27.3%。开展跨部门联合“双随机”抽查13.5万户。针对私募基金领域与证监会开展联合“双随机”抽查。另外，扎实推进企业年报和信息公示，年报公示率为91.5%。市场监管总局与海关总署等部门推进“多报合一”。完善涉企信息归集共享机制，强化协同监管和联合惩戒，全国“一张网”共归集公示涉企信息6.29亿条，向各部委提供5454万条。截至11月底，全国经营异常名录实有市场主体552.4万户，严重违法失信企业名单实有49.7万户，累计限制老赖任职30.8万人次。（央视记者 王婧）
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