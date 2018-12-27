预计明日24时国内油价再次下调 年内13涨12跌1搁浅

人民网北京12月27日电 （朱江）“本轮计价周期以来，国际油价持续暴跌后强劲反弹，然原油变化率仍处负值低位。卓创测算，截至12月26日收盘，国内第9个工作日参考原油变化率为-8.45%，对应汽柴油下调350元/吨，折合成升价，92#汽油将下调0.27元，0#柴油下调幅度为0.3元；隆众测算，预计12月28日当天国内成品油对应下调幅度为380元/吨左右，本周五24时成品油年内首次“五连跌”已成定局。”记者从多家社会监测机构获悉，12月28日24时，国内油价调价将开启，将是今年最后一次调价。
卓创资讯成品油分析师贾婷婷认为，本轮计价周期开始，受美联储加息、全球石油市场超供等因素影响，国际原油价格出现暴跌，带动原油变化率持续负向加深。虽然昨日美国股市上涨支撑油价，欧美原油期货圣诞节后强劲反弹8%，创两年来最大单日涨幅，但本轮成品油限价下调基调已定。
隆众资讯油品分析师李彦表示，2018年国内成品油调价目前共进行了二十五次，上调十三次、下调十一次，搁浅一次，汽油总计下调了120元/吨，柴油总计下调了110元/吨。本次调价过后，2018年的调价格局将变为“十三涨十二跌一搁浅”。
贾婷婷还提到，正值元旦假期，假期期间走亲访友以及短途自驾游需求提升，消费者出行成本将减少。按照当前幅度来测算，消费者加满一箱50L的92#汽油要少花13.5元。
“加油站零售方面延续优惠政策，中石化等主营站优惠幅度多在0.5-0.7元/升，而民营加油站的优惠幅度多在0.4-1.2元/升，部分民营加油站特定日期（如每周二）可优惠至1.5-1.8元/升，而部分主营加油站特定日期持卡可优惠至0.8-1元/升。”李彦如是说。
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