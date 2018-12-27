上海：电商新业态崛起 细分领域龙头领跑全国

电子商务深刻地改变了中国人的生活方式，电商的发展也考验着城市经济的活力和包容度。

作为中国的经济中心，上海曾被认为错过了培育电商巨头的机会，如今却在服务电商发展上交出了十分亮眼的“成绩单”——电子商务交易规模持续多年领跑全国，并孕育出途虎养车、找钢网、1药网等细分领域内的龙头电商企业。

日前，上海商务委员会副主任刘敏在接受人民网记者采访时表示，上海电子商务发展优势明显，不管是规模还是增速，在全国都位居前列；更难得的是，上海电商的发展，对传统经济的转型创新带动优势很大。

新业态“遍地开花” 电商交易规模领跑全国

“上海电子商务发展特点非常明显。”刘敏表示，“一个是规模大，在大城市中始终位居前列；第二个是增长速度快，始终保持在两位数。”数据显示，2010年到2017年，上海的电子商务交易额增长了近5倍。

这5年也是优秀电商企业和平台在上海“遍地开花”的5年。截止2017年，上海年交易额超过千亿的电子商务平台有4家，年交易额过百亿的则有17家。

今年上半年，全国电子商务交易额增长12.3%，上海电子商务交易交易额同比增长20%，其中网络购物交易额同比增长30.7%。相比全国，上海的电子商务交易增速和网络购物交易增速均略快。

“我们有20家企业获评2017-2018年国家级电子商务示范企业，在全国省市中并列第一；20家企业入选2017年中国互联网企业100强榜单。”上海市商务委员会电子商务处处长陈晓明对人民网记者表示，上海电商企业的总体发展已稳居全国第一梯队。

更备受瞩目的是，上海似乎正在成为业态创新的发源地。一些在别的城市尚且让人感到“新鲜”的事物，在上海已经融入市民生活。

领跑全国“新零售”业态的盒马鲜生已经突破80家门店；“饿了么未来餐厅”今年7月在上海市率先拿到“食品经营许可证(专业网络订餐)”；从轮胎电商崛起的途虎养车，全国工场店超过800家，合作安装门店超过13000家……

在陈晓明看来，新鲜的业态和消费模式不断在上海产生、不断提升城市的生活服务水平，与人才、技术、消费市场等方面的优势都分不开关系。更重要的，还有上海独特的创新基因的作用。

“之所以有人说，‘上海是新业态的练兵场和竞技场’，是因为上海市民对新业态的接受度高，但对服务品质也非常挑剔。” 陈晓明认为，上海对创新事物的包容与高要求并存，往往促使这片土地试炼出成功的电商平台。

“这些企业在上海把商业模式做成功以后，在全国的推广的时候，遇到的摩擦非常小，”陈晓明指出，“上海对创新业态来讲，可以说是一个理想的孕育之地。”

对此，途虎养车COO胡晓东非常认同。“2011年，途虎养车用30万自有资金起家，从上海走向全国，成为中国领先的汽车养护品牌。”胡晓东表示，途虎养车的很多先进举措，都是先在上海“试水”，而后逐步推广到全国的。

胡晓东举例称，途虎养车第一个技术中心就是在上海成立的，在上海“试练”了一段时间之后，北京、武汉、广州和东莞的技术中心相继成立，为途虎养车在全国的扩张提供强大的技术支持。此外，途虎养车的物流中心、工场店等也都是先在上海设立，再从上海向全国推广。

电商带动经济转型 制造与消费两端“无缝连接”

上海市商务委副主任刘敏认为，上海的电子商务的优势非常明显，除了体现在连续多年保持的规模和增速上，也表现在电商发展对传统经济转型创新的带动作用上。

刘敏指出，这一点在新零售行业体现得尤其明显。“大家普遍认为，上海已经是新零售的竞技试验田。”

如果说新零售面向的是个人消费需求，面向企业的生产消费需求问题，上海更发展一些基于传统产业基础的电商企业，并在细分领域内领先全国。

如脱胎于钢铁企业的找钢网、构建线上线下一体化平台的医药电商1药网等，均凸显出 “互联网+”建设对传统产业转型升级的推动作用。

“电商企业对传统制造业转型的意义，在于连接制造和消费两端，”陈晓明指出，原来的传统商业模式下，制造和消费两端是彼此割裂开的。而现在通过电子商务，得以让制造和消费两端“无缝连接”起来。

陈晓明解释道，“比如在汽车行业里，原本用户在寻求售后服务的时候，无法自主地选择零配件的品牌，生产零配件的企业也没有机会直达用户。有了途虎养车这样的电商企业，通过售后的服务就把用户和制造端直接连了起来。”

在钢铁行业，过去，钢铁的传统销售以批发为主，对于上游制造企业而言，销售渠道不通畅，是最大的痛点。找钢网CEO王东曾表示，找钢网的快速发展正是得益于找到了钢铁行业上下游及关联方的这一痛点。

找钢网把钢铁批发转变为零售模式，同时实现了提高毛利、打造品牌和吸引消费者的功能，也得以获取大量数据来进行产品线调整，使生产制造更科学化、“柔性”化。

而作为国内汽车后市场第一阵营的代表，途虎养车也打破了传统汽车后市场价格不透明、质量不可靠、服务标准不统一等问题，逐步实现了消费者、商品、场景的相互链接。

途虎养车诞生之前，中国市场上急需这样一个品牌来为车主提供可靠的产品和服务。于是2011年，途虎养车应运而生，并以上海为“基地”，发挥成为上海优秀电商企业的代表之一。

“我们希望未来有更多企业能规范发展、为行业树立新标杆，正如途虎养车之于汽车后市场，盒马鲜生之于新零售行业，能形成一个品牌和示范效果。”陈晓明表示。

(责编：马昌、袁勃)