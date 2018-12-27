上海农商银行推出家族信托服务

12月27日，上海农商银行与上海信托正式签订家族信托业务战略合作协议，此举拉开了上海农商银行与上海信托之间深入合作、携手共赢、服务客户的序幕，也标志着该行家族信托服务的正式起步。

上海农商银行一直致力于整合多方资源，提供多样化服务，以满足客户对资产安全性、流动性、收益性的综合需求。家族信托是受托机构受个人或家族委托，代为管理、处置家庭财产的财产管理方式，在财富隔离保护、信息保密、灵活分配、永续传承等方面都有着积极作用，是国民财富创造和传承的重要方式，有利于增进社会和谐、稳定，增强国民财富的竞争力，同时保护家族文化绵延流长。本次上海农商银行推出家族信托服务，是该行致力于为高净值客群提供财富传承服务的一次突破，通过定制化家族信托、慈善信托、保险金信托等丰富产品、量身定制的财富规划方案、因地制宜的资产配置，进一步提升专业化、个性化的私人银行服务，为该行高净值客群提供多一种财富管理手段，帮助其实现长期的财富保值、传承。

上海农商银行表示，与上海信托的成功牵手，得益于双方服务理念的契合。未来，双方将积极探索家族信托创新模式，深挖合作空间，发挥差异化优势，帮助高净值客群实现“畅想人生、家业长青”的目标。（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

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