中国太保首创“红美人”柑橘目标价格保险正式落地

日前，中国太保产险宁波分公司首创的“红美人”柑橘目标价格保险正式签约落地，有效助力当地果农化解柑橘产业市场风险，帮助果农从传统的保成本逐步转向保价格、保收入，进一步助推柑橘产业健康发展。

柑橘是浙江省象山县果，“红美人”柑橘是当地自主选育的优质精品杂柑，以其黄金酸甜比和入口即化的独特口感，红遍甬城走向全国。“红美人”柑橘自推出以来，获得消费者高度认可，2017年平均售价高达60元/公斤，为橘农带来丰厚收益。同时，由于“红美人”柑橘带来的致富效应，象山县及周边地区栽培面积激增，2018年当地“红美人”柑橘栽培面积达到15000亩，其中投产面积5000亩。

为保障橘农增产增收，防范价格剧烈波动风险，稳定橘农收益，中国太保产险宁波分公司创新推出“红美人”柑橘目标价保险。该保险一经推出，橘农热烈响应，两天时间就有64家种植大户共计1708亩完成投保。

据了解，“红美人”柑橘目标价格是结合前三年的行情和生产成本，参照种植户对“红美人”的离地价格预期确定为44元/公斤，如低于目标价，将由保险公司负责理赔补偿。试点期间，投保的橘农还享受50%的财政保费补贴。（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

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