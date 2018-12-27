中国太保首个高品质养老社区在成都温江动工开建

（太保家园·成都国际颐养社区项目动工仪式现场）

12月27日，由中国太保主办的太保家园·成都国际颐养社区项目动工仪式在项目地块隆重举行。随着四川成都市及温江区政府相关领导、中国太保相关负责人共同挥锹培土，中国太保首个高品质大型CCRC养老社区项目正式动工开建，标志着中国太保养老产业发展规划成功落地，转型2.0在养老产业投资领域取得实质性进展，为中国应对人口老龄化问题、构建多层次养老服务体系提供了综合解决方案样本。

日前,中国太保旗下子公司中国太保寿险成功摘得成都温江区医学城A区一幅地块，该地块占地面积约130亩，规划总建筑面积约25万平方米。公司邀请美国著名建筑设计公司操刀设计太保家园·成都国际颐养社区项目，在充分考虑适老化需求的同时，全方位体现巴蜀文化元素，并突出绿色、健康、智慧、人文特色，力争将该项目打造为体现地域文化特色的“中国养老社区2.0”的代表之作。建成后预计养老社区可提供床位数约2000多个，将为独立生活、介助生活、专业护理（含记忆照料）三类长者提供高品质服务。

（太保家园·成都国际颐养社区项目动工仪式现场）

太保家园·成都国际颐养社区项目一期预计将在2021年初建成并对外营业，在重点服务巴蜀地区高品质养老需求的同时，还将辐射大西南、大西北市场，以直接对接欧洲标准的养老社区服务影响区域内整体养老服务水平。据了解，该养老社区未来将由太保养老投资公司与享誉全球的养老康复集团欧葆庭联手成立的太平洋欧葆庭运营管理合资公司负责运营，通过这个中西合璧、国内一流的全方位养老产业运营管理平台，导入国际标准的养老照护体系，全面提升和确保社区的养老服务质量。

针对日益加速的老龄化问题，中国太保寿险根据新时代社会主要矛盾的变化和转型升级的要求，立足金融保险机构自身的优势，提出“专属保险产品+高端养老社区+优质专业服务”综合解决方案。该方案自11月下旬发布以来，市场反响热烈，对接的多款保险产品“长相伴”、“鑫满意”等获得客户热捧，数百位客户已获得养老社区入住资格函。太保家园?成都国际颐养社区项目的动工建设，标志着该方案的三大要素全部落地，中国太保服务新时代美好养老生活的战略正式启航。

目前,中国太保旗下的养老产业投资平台公司正按照“东西并进、南北呼应、全国连锁、全龄覆盖”的战略布局抓紧拓展多个项目，云南大理、湖北武汉等项目也有望在近期取得突破性进展。（注：此文属于人民网登载的广告信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

(责编：曹昆)