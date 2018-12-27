元旦假期前 北京地铁将适时加开临客迎客流小高峰

人民网北京12月27日电 （朱江）记者从北京市地铁运营有限公司获悉，今年的元旦假期为2018年12月30日（周日）至2019年1月1日（周二）。今年元旦假日期间各条线路客流总体较为平稳。根据节日期间运输特点，北京地铁提前制定指挥预案，随时注意客流变化，特别关注12月29日中午至晚间以及1月1日晚间的客流变化情况，及时调整列车运行，适时加开临客。

北京地铁相关负责人介绍，预计12月29日（周六）中午至晚间，西单、王府井、前门、东单、宣武门等商业区周边车站、欢乐谷景区以及重点换乘车站客流均有小幅增长，元旦假期北京站、北京西站等交通枢纽车站客流增幅明显。同时，12月底，6号线西延、8号线三四期两条线路开通，将与既有线路客流相叠加。

资料图（北京地铁 提供）

该负责人强调，元旦假期受短途探亲等影响，预计12月29日、1月1日北京西站、北京站等枢纽车站进出京客流集中，地铁公司将重点加强通道、扶梯、站台、闸机群等重点岗位疏导力量，适时采取分流、限流措施，确保客流安全有序。

该负责人称，今年底，北京地铁将开通6号线西延（金安桥——海淀五路居）以及8号线三四期（珠市口——瀛海）。新线开通后，新增金安桥、珠市口、永定门外三座换乘车站，可分别实现新线与S1线、7号线、14号线换乘。同时6号线北运河东、7号线垡头、8号线中国美术馆、亦庄线亦庄火车站四座车站随新线同步开通。

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